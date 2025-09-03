Cina: Delmastro, 'D'Alema Efialte italiano a Pechino accanto a dittatore Kim'

Roma, 3 set. (Adnkronos) - “Non è una barzelletta: D’Alema in Cina alla parata militare di Xi Jinping ed in compagnia del dittatore Kim Jong Un invoca la pace". È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegr...

Roma, 3 set. (Adnkronos) – “Non è una barzelletta: D’Alema in Cina alla parata militare di Xi Jinping ed in compagnia del dittatore Kim Jong Un invoca la pace". È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.

"La Cina tenta di tessere un fronte dichiaratamente anti occidentale ed organizza sinistre parate militari e la sinistra italiana, senza senso del pudore, la spaccia per un messaggio di pace.

La storia della sinistra è caratterizzata da vari Efialte della propria civiltà che hanno sempre sventolato bandiere altrui, ma spacciare la propria presenza, al fianco del dittatore nord Coreano, ad una parata militare cinese per un messaggio di pace è una sfida al ridicolo ed un insulto alla intelligenza. Come sempre a sinistra prevale il richiamo della giungla del comunismo sulla appartenenza nazionale e alla propria comunità umana e politica occidentale”.