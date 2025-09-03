Cina: Procaccini, 'D'Alema a Pechino orrenda condivisione propositi di Xi'

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "La partecipazione di Massimo D’Alema alla parata militare di Pechino significa l’orrenda condivisione dei propositi di dominio mondiale dell’alleanza fra Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong-un. La presenza dell’ex Presidente del Consiglio it...

Roma, 3 set. (Adnkronos) – "La partecipazione di Massimo D’Alema alla parata militare di Pechino significa l’orrenda condivisione dei propositi di dominio mondiale dell’alleanza fra Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong-un. La presenza dell’ex Presidente del Consiglio italiano ed ex presidente del Partito Democratico della Sinistra a Piazza Tienanmen, dove venne schiacciato dal regime comunista l’ultimo anelito di libertà del popolo cinese, è un insulto a coloro che, oggi come ieri, sacrificano la loro vita per poter vivere in pace, libertà e democrazia.

Mi aspetto parole di ferma condanna da parte dell’attuale leader del Partito Democratico. Altrimenti significherà da parte di Elly Schlein avallare la scelta di chi l’ha preceduta alla guida del suo partito". Lo dichiara l’Europarlamentare di Fdi-Ecr, Nicola Procaccini, co- presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo.