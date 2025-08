Cinema, Premio Film Impresa: aperto bando della quarta edizione

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – È ufficialmente aperto il bando per partecipare alla quarta edizione di Premio Film Impresa, l’iniziativa ideata e realizzata da Unindustria, con il supporto di Confindustria, divenuta ormai un vero hub culturale e luogo d’incontro e di riferimento. Il Premio valorizza i linguaggi del cinema e dell’audiovisivo come strumenti per raccontare l’evoluzione del lavoro, dell’industria e dei territori, con uno sguardo attento all’innovazione e all’impatto sociale.

L’obiettivo del Premio è infatti quello di valorizzare, esaltare e comunicare i valori dell’impresa e delle persone che vi lavorano. L’edizione 2026 si terrà a Roma dal 4 al 6 marzo e si articolerà in tre giornate in cui si alterneranno proiezioni, incontri, focus tematici e una serata di premiazione finale. Le opere potranno essere inviate fino al 30 novembre 2025, attraverso la sezione dedicata sul sito ufficiale www.filmimpresa.it.

“Premio Film Impresa nasce per raccontare l’impresa con lo sguardo del cinema, un linguaggio capace di connettere cultura, innovazione e società", ha dichiarato il presidente di Premio Film Impresa Giampaolo Letta che ha aggiunto: "Con l’apertura del bando per la quarta edizione, vogliamo offrire a imprese e autori uno spazio di espressione autentica e contemporanea, dove idee, visioni e storie possano diventare patrimonio condiviso. È un invito a partecipare a un percorso di narrazione collettiva, in cui il mondo produttivo si racconta, si interroga e si rinnova”.

Sono ammesse opere audiovisive di qualunque genere e formato, della durata massima di 20 minuti, a condizione che non siano già state presentate nelle precedenti edizioni del Premio, pena l’esclusione. Saranno considerati quali titoli preferenziali, la presentazione di film inediti e il fatto di non essere stati realizzati in data precedente al 1° gennaio 2024, e comunque non antecedenti il primo gennaio 2023.

“Con l’apertura del nuovo bando, Premio Film Impresa rinnova la sua sfida: invitare autori, imprese e creativi a raccontare il mondo produttivo attraverso il linguaggio del cinema e dell’audiovisivo”, afferma il direttore artistico di Premio Film Impresa Mario Sesti. “Vogliamo continuare a stimolare uno sguardo contemporaneo, capace di cogliere l’evoluzione dell’impresa e della società con sensibilità narrativa, attenzione ai temi del presente e spirito innovativo”, aggiunge.

I premi in concorso saranno assegnati da una giuria altamente qualificata nelle seguenti categorie: Miglior Film d’Impresa – Area narrativa; Miglior Film d’Impresa – Area documentaria; Miglior Film d’Impresa – Area II&S: Innovation, Image & Sound. A questi si affiancano i premi speciali assegnati dalla direzione artistica, tra cui: premio alla Carriera, a una personalità che nel corso dell’attività abbia saputo raccontare, esplorare o interpretare il mondo del lavoro e dell’impresa; premio Speciale Unindustria alla creatività, conferito all’opera che si è distinta per l’efficace utilizzo della creatività al servizio dell’impresa, in linea con i valori e le tematiche promosse dal Premio; premio Ermanno Olmi.

Tra le novità introdotte nella prossima edizione, anche il Premio alla Migliore Musica Originale, pensato per valorizzare le scelte musicali più significative a supporto della narrazione d’impresa e delle sue finalità espressive. Come ogni anno, anche il pubblico sarà protagonista dell’assegnazione di uno dei riconoscimenti ufficiali: tutte le opere ammesse alla preselezione parteciperanno infatti al Premio al Miglior Film d’Impresa assegnato dalla giuria popolare online. Nell’ottica di promuovere un dialogo sempre più aperto tra impresa e nuove generazioni, Premio Film Impresa intende inoltre coinvolgere giovani in formazione e semplici appassionati attraverso una call to action lanciata sul sito e sui canali social del Premio. I candidati selezionati andranno a comporre la Platea Competente che assegnerà un riconoscimento a uno dei film d’impresa selezionati tra quelli in concorso. Per tutte le informazioni su modalità di partecipazione e requisiti tecnici è sufficiente consultare il sito ufficiale: www.filmimpresa.it