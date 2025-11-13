In un’importante mossa economica, il presidente russo Vladimir Putin ha autorizzato la vendita della filiale russa di Citibank a Renaissance Capital. Questo decreto, pubblicato mercoledì, rappresenta un passo cruciale per il ritiro definitivo di Citigroup dalla Russia e conferma l’intenzione del governo russo di mantenere attivi i propri investitori locali in un contesto di crescente isolamento internazionale.

Dettagli della transazione

Il decreto del Cremlino consente a Renaissance Capital di acquisire il 100% della filiale russa di Citibank, senza necessità di ulteriori approvazioni regolatorie. Questa decisione segue l’annuncio di Citigroup, che aveva dichiarato l’intenzione di vendere il proprio business consumer in Russia, per poi decidere di chiudere completamente le proprie operazioni a seguito dell’invasione dell’Ucraina.

Impatto sulla presenza di Citibank in Russia

La decisione di Citigroup di ritirarsi dal mercato russo ha comportato una significativa riduzione delle sue attività locali. Negli ultimi mesi, l’istituto ha interrotto l’emissione di carte di debito, ha chiuso l’ultima filiale al dettaglio a Mosca e ha gradualmente dismesso le sue operazioni. Questo abbandono ha ulteriormente aggravato la situazione per i consumatori russi, che ora hanno accesso limitato ai servizi bancari occidentali.

Renaissance Capital: un attore chiave nel mercato russo

Fondata negli anni ’90, Renaissance Capital è un’importante banca d’investimento con sede a Mosca. Fino, era sotto il controllo del miliardario Mikhail Prokhorov, ex candidato presidenziale. Attualmente, Renaissance Capital rappresenta una delle poche istituzioni finanziarie russe non soggette a sanzioni occidentali, rendendola un partner strategico per il governo russo in un periodo di crescente isolamento economico.

Contesto delle sanzioni e delle misure economiche

Il decreto emesso mercoledì rientra nelle misure economiche speciali adottate in risposta all’invasione russa dell’Ucraina. Tali misure hanno avuto un impatto significativo sulle operazioni delle banche occidentali in Russia, riducendo drasticamente il numero di istituti finanziari attivi nel paese. Attualmente, solo alcune banche come la Raiffeisen austriaca, la UniCredit italiana e l’ungherese OTP Bank continuano a mantenere una presenza operativa.

La situazione per il giornalismo indipendente in Russia

In un contesto di crescente repressione, il The Moscow Times ha recentemente subito pressioni significative. L’ufficio del procuratore generale russo ha designato il quotidiano come un’organizzazione “indesiderata”, rendendo il suo lavoro soggetto a possibili azioni legali. Questa decisione è avvenuta dopo che il giornale era già stato etichettato come “agente straniero”, un chiaro tentativo di silenziare il giornalismo indipendente in Russia.

Il futuro del giornalismo in Russia

I giornalisti del The Moscow Times hanno dichiarato di non voler cedere di fronte a queste pressioni e di continuare a fornire una copertura accurata e imparziale della situazione nel paese. Tuttavia, per realizzare questo obiettivo, è fondamentale il supporto del pubblico, sottolineando l’importanza di difendere la libertà di stampa e l’informazione corretta in un momento di crisi.

La vendita della filiale russa di Citibank a Renaissance Capital segna un cambiamento significativo nel panorama bancario russo. Questo sviluppo riflette le sfide che le istituzioni finanziarie occidentali stanno affrontando a causa delle crescenti tensioni geopolitiche e delle sanzioni internazionali.