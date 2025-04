Il dramma della strage di Fidene

Il 2022 ha visto un tragico evento che ha segnato profondamente la comunità di Fidene, un quartiere di Roma. Claudio Campiti, un uomo con un passato di conflitti di vicinato, ha compiuto un gesto estremo durante una riunione di condominio, uccidendo quattro donne. Le vittime, tutte residenti nel consorzio residenziale Valle Verde, sono state identificate come Nicoletta Golisano, Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Fabiana De Angelis. Questo atto di violenza ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione dei conflitti all’interno delle comunità.

La sentenza della Corte d’Assise

La prima Corte d’Assise di Roma ha emesso una sentenza che ha condannato Campiti all’ergastolo, con un isolamento diurno di tre anni. La decisione è stata presa dopo una camera di consiglio durata oltre sette ore, durante la quale i giudici hanno esaminato attentamente le prove e le testimonianze. La condanna non si è limitata all’autore della strage, ma ha esteso la responsabilità anche all’allora presidente della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Roma, condannato a tre mesi di pena sospesa per omessa custodia dell’arma utilizzata nel delitto.

Le dinamiche della tragedia

Campiti, che aveva accesso a un’arma da fuoco noleggiata presso un poligono di tiro, ha agito con premeditazione. Dopo aver portato via l’arma senza farsi notare, si è presentato alla riunione condominiale e ha aperto il fuoco. Durante il processo, ha continuato a definirsi una “vittima”, cercando di giustificare le sue azioni. Questo comportamento ha suscitato indignazione e incredulità tra i familiari delle vittime e l’opinione pubblica, che ha seguito con attenzione il caso.

Le conseguenze legali e sociali

La Corte ha escluso la responsabilità civile dei ministeri dell’Interno e della Difesa, nonché dell’Unione italiana tiro a segno, per quanto riguarda la custodia dell’arma. Tuttavia, è stata riconosciuta la responsabilità del Tiro a segno nazionale, ponendo l’accento sulla necessità di rivedere le normative riguardanti la custodia e l’uso delle armi. Questo caso ha riacceso il dibattito sulla sicurezza pubblica e sulla gestione delle armi in Italia, evidenziando la necessità di misure più rigorose per prevenire simili tragedie in futuro.