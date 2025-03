Un legame speciale tra Clizia e Eleonora

Durante la puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5, Clizia Incorvaia ha condiviso momenti toccanti riguardanti la sua suocera, l’attrice Eleonora Giorgi, recentemente scomparsa dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Clizia ha descritto il loro rapporto come profondo e significativo, sottolineando quanto la perdita di Eleonora abbia segnato la sua vita. Le emozioni sono state palpabili, con la digital content creator che ha più volte versato lacrime nel ricordare la donna che ha avuto un ruolo fondamentale nella sua vita.

Critiche e pregiudizi sul lutto

Nonostante il dolore, Clizia ha affrontato anche le critiche ricevute per aver continuato a lavorare dopo la morte della suocera. Ha espresso il suo disappunto riguardo al pregiudizio che circonda il lutto, evidenziando come spesso si pensi che chi non ostenta il proprio dolore non abbia amato abbastanza la persona scomparsa. Clizia ha voluto chiarire che, sebbene il suo cuore fosse spezzato, la sua priorità rimaneva quella di essere forte per i suoi bambini e di onorare la memoria di Eleonora nel modo migliore possibile.

Un cambio di abito e di atmosfera

Un altro aspetto che ha catturato l’attenzione durante l’intervista è stato il cambio di abito della conduttrice Silvia Toffanin. Mentre nella precedente intervista con Bianca Guaccero indossava un vestito azzurro, in quella con Clizia ha optato per un abito rosso con bretelline. Questo dettaglio ha sollevato interrogativi sulla registrazione delle interviste, suggerendo che potrebbero essere state girate in momenti diversi. Tuttavia, potrebbe anche trattarsi di una semplice scelta stilistica della conduttrice, che ha voluto adattare il suo look all’atmosfera emotiva dell’intervista con Clizia.