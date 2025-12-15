Coleraine e Larne: Sfida Avvincente per la Leadership della Nifl Premiership

Coleraine e Larne occupano le prime posizioni nella classifica della NIFL Premiership, creando un campionato avvincente e ricco di emozioni per gli appassionati di calcio.

La Nifl Premiership sta attraversando un periodo di grande intensità, con il Coleraine e il Larne in lotta per il primo posto. Alla conclusione della diciannovesima giornata, entrambe le squadre si trovano a quota 39 punti, pronte a sfidarsi per mantenere il primato.

Il Coleraine conquista la vetta

Il Coleraine ha ottenuto una vittoria fondamentale contro i Carrick Rangers, battendoli con un punteggio di 3-1.

Questo successo rappresenta la dodicesima vittoria della stagione per la squadra di Ruaidhri Higgins, permettendole di riagganciare il Larne in cima alla classifica. La partita ha visto gli ospiti portarsi in vantaggio al 28° minuto grazie a un gol di Lecky, ma la reazione del Coleraine è stata tempestiva.

Rimonta e vittoria decisiva

Il pareggio è giunto al 59° minuto, quando Dunne ha segnato da breve distanza dopo un calcio d’angolo. La vera svolta si è verificata all’83°, con Mc Gonigle che ha segnato in contropiede, seguito da Jarvis, che ha chiuso i conti al 89° con un ulteriore gol in contropiede. “Abbiamo giocato bene in entrambe le frazioni di gioco,” ha commentato Higgins, evidenziando anche le prestazioni del portiere Harris.

Il pareggio del Larne

Nel match clou della giornata, il Larne non riesce a superare il Linfield, chiudendo con un deludente 0-0. Questo risultato non consente alla squadra di Gary Haveron di mantenere il vantaggio solitario in classifica e rappresenta il settimo risultato utile consecutivo per gli ospiti, ora terzi con 32 punti. Haveron ha sottolineato la mancanza di emozioni e occasioni nell’incontro, evidenziando come le due squadre si siano annullate a vicenda.

Il tecnico del Linfield, David Healy, ha espresso la sua frustrazione per le poche occasioni create, ma ha riconosciuto l’impegno della sua squadra: “Abbiamo disputato una buona partita, ma non siamo riusciti a concretizzare le occasioni,” ha affermato alla BBC.

Altri risultati significativi

La Nifl Premiership ha visto anche altre partite interessanti. Il Glentoran ha impattato 2-2 contro il Cliftonville, grazie a una rimonta straordinaria dopo essere andato sotto di due reti. Questo risultato ha portato il Glentoran al quarto posto con 31 punti, mentre il Cliftonville rimane sesto con 25 punti. La partita ha segnato il centesimo pareggio tra le due squadre nella loro storia.

Il Dungannon Swifts torna alla vittoria

Dopo una sconfitta contro il Larne, i Dungannon Swifts hanno battuto il Ballymena per 2-1, portandosi al quinto posto con 27 punti. Il tecnico Rodney McAree ha espresso soddisfazione per la vittoria, pur riconoscendo che la sua squadra non ha completamente meritato il risultato.

La situazione delle altre squadre

Il Bangor ha interrotto una striscia di risultati negativi, sconfiggendo il Glenavon con un punteggio di 2-1. Nel frattempo, il Portadown ha ottenuto una vittoria schiacciante contro i Crusaders, battendoli 4-0. Queste vittorie hanno permesso al Portadown di guadagnare posizioni in classifica, mentre i Crusaders rimangono in difficoltà, collocandosi al terzultimo posto.

Con la Nifl Premiership che entra nel vivo, le prossime partite promettono di riservare ulteriori sorprese e confronti avvincenti tra le squadre in lotta per il titolo e quelle che cercano di allontanarsi dalla zona retrocessione.