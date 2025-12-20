Colloqui di pace in Ucraina: Dmitriev in viaggio verso Miami

Sabato, il rappresentante russo Kirill Dmitriev ha annunciato il suo arrivo a Miami per partecipare a una nuova tornata di negoziati volti a risolvere il conflitto in Ucraina. Queste discussioni vedono la partecipazione di delegazioni ucraine ed europee, con la mediazione di importanti figure statunitensi, tra cui Steve Witkoff, inviato di Donald Trump, e Jared Kushner, genero del presidente.

Il piano di pace americano

Il piano proposto dagli emissari di Trump prevede che gli Stati Uniti forniscano garanzie di sicurezza per l’Ucraina, ma potrebbe richiedere a Kyiv di cedere parte del proprio territorio, una possibilità che suscita forti resistenze tra la popolazione ucraina.

La posizione degli Stati Uniti

Il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha rassicurato che non ci sarà alcun accordo imposto all’Ucraina, affermando: “Non ci sarà alcun accordo di pace senza il consenso dell’Ucraina.” Ha inoltre dichiarato che potrebbe unirsi ai colloqui a Miami, la sua città natale.

In un post su X, Dmitriev ha condiviso un video del sole che splende attraverso le nuvole su una spiaggia, accompagnato da un’emoji di una colomba della pace, sottolineando la sua speranza per un esito positivo dei colloqui, nonostante le tensioni persistenti.

Il contesto del conflitto

La partecipazione di rappresentanti russi e europei segna un progresso rispetto alle precedenti negoziazioni, che si svolgevano in luoghi separati per ciascuna parte coinvolta. Tuttavia, è improbabile che Dmitriev si imbatta in colloqui diretti con i negoziatori ucraini ed europei, poiché i rapporti tra le due parti sono estremamente tesi.

La Russia, che ha avviato un’invasione militare dell’Ucraina nel febbraio, sostiene che il coinvolgimento europeo possa ostacolare il processo di pace e tende a ritrarre i leader del continente come sostenitori della guerra.

Ultimi sviluppi sul campo di battaglia

Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Washington ha proposto il primo incontro diretto tra le delegazioni ucraine e russe in sei mesi. “Hanno suggerito questo formato: Ucraina, America, Russia,” ha detto Zelensky, esprimendo la sua opinione che la partecipazione europea sarebbe logica solo dopo aver compreso i risultati dei colloqui già avvenuti.

L’ultima volta che i rappresentanti russi e ucraini si erano incontrati faccia a faccia era stato a luglio a Istanbul, dove si erano raggiunti scambi di prigionieri, ma senza significativi progressi concreti.

Le prospettive future

I colloqui di questo fine settimana seguono le dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin, il quale ha confermato la volontà di continuare la sua offensiva militare, vantando i successi ottenuti sul campo. Recentemente, la Russia ha annunciato la cattura di due villaggi nelle regioni ucraine di Sumy e Donetsk.

Inoltre, il bilancio delle vittime a seguito di un attacco missilistico russo a Odesa è salito a otto, con decine di feriti, mentre l’Ucraina rivendica di aver abbattuto due aerei da combattimento russi in Crimea occupata.

Putin ha descritto l’invasione come un’operazione militare speciale per demilitarizzare l’Ucraina e prevenire l’espansione della NATO. Tuttavia, Kyiv e i suoi alleati europei denunciano la guerra come una aggressione non provocata e illegale, causante una devastazione senza precedenti.

In conclusione, la situazione rimane complessa e la strada verso la pace appare irta di ostacoli. La questione territoriale e la sicurezza post-conflitto si rivelano elementi cruciali per qualsiasi accordo futuro. Senza garanzie concrete, qualsiasi accordo di pace potrebbe rivelarsi fragile e temporaneo.