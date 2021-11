Colognesi (BAT): non può esserci sostenibilità senza innovazione

Roma, 25 nov. (askanews) – “L’innovazione e la sostenibilità sono ormai da anni uno dei tratti fondamentali di BAT. Un percorso che ci vede da lungo tempo impegnati verso la sostenibilità, che ci ha visto riconosciuti come sustainability leader dal Financial Times e per essere inseriti da 20 anni consecutivi nel Dow Jones sustainability index, unica azienda del nostro settore. In questo contesto non ci può essere sostenibilità senza innovazione, in particolare per BAT Italia”.

Lo ha evidenziato

Massimiliano Colognesi, Head of External Affairs BAT Italia, presente a Roma alla conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Premio Angi.

“Perchè l’Italia è un Paese dove c’è un forte fermento della ricerca e dell’innovazione, in questo ambito abbiamo deciso di stabilire a Trieste il nostro nuovo innovation hub: un centro per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di prodotti a potenziale rischio ridotto e per la transizione digitale di tutta la nostra azienda”.