Come il rally del petrolio ha cancellato i piani di austerità del governo russo

La Russia ha sospeso l'ipotesi di tagli alla spesa pubblica dopo un forte aumento dei ricavi petroliferi, con possibili conseguenze sulla spesa militare e sul deficit

Il governo russo ha deciso di non procedere con i tagli programmati alla spesa pubblica, una scelta dettata dall’improvvisa risalita del prezzo del petrolio e da segnali di alleggerimento sulle sanzioni. Questa svolta arriva dopo mesi in cui i timori per il deficit di bilancio avevano spinto i tecnici a valutare riduzioni fino al 10% della spesa «non sensibile». L’ondata di ricavi energetici ha però segnato una netta inversione di rotta, riposizionando le priorità fiscali e aprendo scenari diversi per il 2026.

Perché il governo ha cambiato idea

Il salto nelle entrate è legato a due fattori principali: da un lato la stretta del traffico nel Golfo di Hormuz, che ha ridotto l’offerta globale; dall’altro, alcuni allentamenti delle restrizioni sull’export energetico russo. Il risultato è stato un rapido aumento della domanda per il greggio russo, in particolare per il carburante Urals, che ha trasformato sconti significativi in un possibile premio rispetto ai benchmark internazionali. Questo ha fornito al Tesoro un margine finanziario sufficiente per rinviare i tagli senza dover rivedere drasticamente le previsioni di crescita per il 2026.

La dinamica dei prezzi e il ruolo delle esportazioni

Negli ultimi mesi il prezzo dell’Urals è passato da livelli depressi a quotazioni molto più favorevoli: analisti stimano che una media di 75-80 dollari al barile potrebbe portare entrate aggiuntive per circa 3-4 trilioni di rubli. Secondo calcoli di mercato, le esportazioni petrolifere hanno toccato livelli di ricavo giornalieri che non si vedevano dall’inizio del 2026, segnalando una crescita del flusso finanziario verso il bilancio statale. Tuttavia, va considerato che un rublo più forte può ridurre il valore in valuta locale di queste entrate, attenuando parte del beneficio nominale.

Impatto sul bilancio e sulla spesa militare

Il vento favorevole del petrolio offre anche la possibilità di finanziare spese già previste: il bilancio per il 2026 includeva una dotazione di circa 12,9 trilioni di rubli per la difesa. Con le entrate extra, il governo può decidere di non solo mantenere questi stanziamenti, ma anche di destinarvi ulteriori risorse se il conflitto in Ucraina dovesse protrarsi. Le stime interne, redatte prima dell’escalation regionale, indicavano scenari in cui il deficit poteva salire fino al 3,5-4,4% del PIL; la nuova ondata di entrate potrebbe invece ridurlo vicino al 1% del PIL, sotto l’obiettivo ufficiale del 1,6%.

Le decisioni politiche dietro i numeri

Oltre ai calcoli tecnici, la scelta di non procedere con i tagli riflette anche valutazioni politiche: la leadership ha ribadito l’intenzione di proseguire l’impegno militare fino al raggiungimento di obiettivi territoriali specifici, un messaggio che spinge per la stabilità degli stanziamenti della difesa. Allo stesso tempo, esponenti economici invitano alla prudenza, sottolineando che i mercati possono tornare rapidamente volatili e che l’appropriazione delle rendite straordinarie richiede regole chiare per evitare spese improduttive.

Rischi e scenari futuri

Nonostante il sollievo momentaneo, permangono rischi significativi. Un ritorno delle tensioni sul traffico marittimo o Nuove misure internazionali potrebbero invertire la tendenza dei prezzi. Inoltre, un rublo rafforzato potrebbe ridurre l’impatto positivo in termini reali sul bilancio. Gli analisti avvertono che le riserve create con queste entrate andrebbero gestite in modo da preservare la stabilità a medio termine, evitando affidarsi esclusivamente a proventi ciclici per coprire spese strutturali.

Ipotesi di politica economica

Tra le opzioni possibili ci sono la creazione di fondi di stabilizzazione, l’uso mirato delle risorse per investimenti produttivi o, in alternativa, un potenziamento delle spese correnti, in particolare per la difesa. Ogni scelta presenta compromessi: finanziare investimenti può sostenere la crescita futura, mentre aumentare la spesa corrente rischia di esporre il bilancio a shock quando i prezzi energetici dovessero tornare bassi. In questo contesto, le previsioni ufficiali per il 2026, che indicavano una crescita intorno all’1,3%, sembrano meno soggette a revisione al ribasso rispetto a scenari più pessimisti discussi in precedenza.

In sintesi, l’impennata dei ricavi petroliferi ha dato al governo russo margine di manovra per evitare tagli immediati e per confermare le priorità di spesa, ma la situazione resta esposta a variabili internazionali. La sfida per i decisori sarà trasformare un vantaggio temporaneo in una gestione prudente e sostenibile delle finanze pubbliche.