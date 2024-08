Come l’abbigliamento da lavoro può migliorare l’immagine aziendale: i consigli di King Kong Work

Come l’abbigliamento da lavoro può migliorare l’immagine aziendale: i co...

In una società come quella attuale nella quale l’attenzione ai dettagli è divenuta fondamentale, le aziende sono alla costante ricerca di soluzioni per migliorare la propria immagine e reputazione, con l’obiettivo di infondere fiducia, professionalità ed attirare un target di clienti sempre più vasto oltre che far crescere il proprio business.

In questo contesto, ha assunto una rilevanza sempre più grande l’abbigliamento da lavoro personalizzato, vero e proprio biglietto da visita aziendale, con lo staff e i dipendenti che si configurano a tutti gli effetti come i primi ambasciatori dei valori aziendali e della cura che l’organizzazione ripone in ogni aspetto della propria operatività.

Per comprendere pienamente quanto sia importante questo elemento sulla percezione di un brand, abbiamo intervistato Riccardo Massari, CEO e ideatore di King Kong Work, la società leader del settore dell’abbigliamento da lavoro personalizzato, da anni punto di riferimento per le aziende che vogliono migliorare la propria brand reputation, vestendo i propri dipendenti con abiti di altissima qualità.

Ecco cosa ci ha detto.

Buongiorno Riccardo, come è cambiato il settore dell’abbigliamento da lavoro e perché sempre più aziende sono interessate all’aspetto estetico di questi prodotti?

Negli anni sempre più aziende sono interessate oltre che alla funzionalità, anche all’estetica delle proprie divise da lavoro, poiché oggi non è possibile trascurare l’immagine aziendale, essendo il mercato sempre più competitivo, è di fondamentale importanza presentarsi al cliente nel modo giusto e l’abbigliamento da lavoro personalizzato è il primo mezzo per fare questo.

Quali sono gli elementi maggiormente ricercati dalle aziende quando devono rifornirsi di vestiario da lavoro?

Sicuramente il giusto rapporto qualità prezzo, infatti la King Kong Work nasce proprio con l’idea di eliminare qualsiasi intermediario a favore del cliente finale, che potrà così ricevere un ottimo prodotto ad una quotazione senza eguali. Oltre a questo, il servizio veloce: infatti fino a qualche anno fa era necessario programmare con largo anticipo le proprie forniture di abbigliamento da lavoro personalizzato, oggi invece grazie alle nuove tecnologie, riusciamo a consegnare forniture importanti di vestiario da lavoro personalizzato anche un 3 giorni lavorativi.

Come nasce l’idea di creare King Kong Work e quali sono le maggiori difficoltà che avete riscontrato in questo settore?

King Kong Work nasce da un’esigenza reale dei clienti, ovvero le aziende, che volevano giustamente un fornitore unico per l’abbigliamento da lavoro personalizzato, esperto nelle tecniche di personalizzazione, e soprattutto flessibile nella scelta dei modelli, nelle consegne e nelle tecniche di personalizzazione.

Le maggiori difficoltà sono nate dal fatto, che non è facile entrare in un mercato dicendo: guarda tutto quello che noi promettiamo è reale al 100%, poiché purtroppo nel nostro settore ci sono molti venditori non professionali, improvvisati, che lasciano delusi i clienti, e quando poi si rivolgono a noi, abbiamo l’arduo compito di conquistare la fiducia, facendo testare con piccoli ordini di campionatura, un servizio e dei capi di abbigliamento di qualità superiore.

In un settore come questo dove la competizione è ai massimi livelli, come si può fare la differenza e riuscire a imporsi come leader di mercato?

In realtà, noi vogliamo essere i migliori per i nostri clienti, lasciamo che siano loro a parlare. A mio avviso, si diventa leader di mercato, rispettando ogni promessa fatta al cliente, essendo seri e precisi. Questa è la nostra politica in azienda, la serietà estrema nei confronti del cliente.

King Kong Work pone massima attenzione alle personalizzazioni, che insieme alla qualità dei materiali, rappresenta il punto di forza dell’azienda. Quali sono i prodotti più richiesti dai vostri clienti?

Sicuramente i prodotti più richiesti ad oggi sono tutti i capi di abbigliamento da lavoro della linea King Kong Work, poiché li abbiamo progettati sulla base dei feedback che riceviamo ogni giorno dai nostri clienti, ad oggi su questi prodotti vantiamo un tasso di resi pari a zero, e tutti i clienti sono estremamente soddisfatti.

In conclusione, l’abbigliamento da lavoro personalizzato, a differenza del passato, è ormai considerato uno degli elementi fondamentali per l’immagine societaria. Secondo la tua esperienza, quanto incide questo fattore sul brand e qual è la situazione italiana in questo senso?

Argomento delicato questo. L’abbigliamento da lavoro personalizzato incide fortemente sulla percezione del proprio brand, in Europa questa cosa è scontata, l’Italia invece sta cambiando approccio negli ultimi anni, ovvero le aziende italiane fanno sempre più attenzione a curare la propria immagine, sotto ogni aspetto.