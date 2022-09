Come potenziare le vendite di Black Friday e Natale? Masterclass SEO per eCommerce di Fattoretto Agency, formazione 100% pratica

Masterclass SEO per eCommerce di Fattoretto Agency torna il 22 settembre con la sua formazione 100% pratica.

Preceduta dal sold-out delle precedenti edizioni, Masterclass SEO per eCommerce di Fattoretto Agency torna il 22 settembre con la sua formazione 100% pratica, concepita per potenziare i risultati del periodo più importante dell’anno per chi gestisce uno store digitale: Black Friday e Natale. Un’occasione riservata a piccoli gruppi per imparare tecniche operative da autentici professionisti SEO: 6 ore ad alta intensità di SEO per eCommerce fruibili con comodità da remoto.

La Masterclass è rivolta a store manager, SEO e imprenditori. Un percorso di crescita incentrato su casi studio reali che consente l’acquisizione di nozioni tecniche e pratiche da mettere subito in campo per incrementare visibilità, vendite e marginalità del proprio e-shop o di quello dei clienti.

Settembre è il mese ideale per pianificare attività fondamentali per la crescita del proprio eCommerce:

Interventi mirati in vista di Black Friday e Natale;

in vista di Black Friday e Natale; Potenziamento dei contenuti dello store digitale e del blog;

dello store digitale e del blog; Formazione dell’intero team per affrontare l’ultimo trimestre dell’anno.

Tutte questioni protagoniste della nuova Masterclass SEO per eCommerce di Fattoretto Agency, che per assicurare la massima attenzione verso ogni partecipante ha limitato l’esperienza formativa ad appena 10 persone.

Tra le tematiche affrontate troviamo, in particolare, errori e status code, mappe HTML interne al sito, come gestire le stagionalità, ottimizzazione del crawling di Google per e-commerce, introduzione alle Digital PR – metriche principali, filtri e gestione parametriche, alcuni tool che fanno la differenza e altro ancora.

Sette i moduli fondamentali, divisi in macro-categorie, corredate da casi studio, a supporto della teoria vista nel modulo. L’iscritto approfitterà di oltre 15 anni di esperienza in campo SEO e dell’esclusivo metodo di lavoro di Fattoretto Agency.

L’agenzia guidata da Massimo Fattoretto ha concorso del resto al miglioramento delle performance di prestigiose realtà del commercio elettronico italiano ed è comproprietaria del primo eCommerce di birre artigianali nel nostro Paese, Birredamanicomio.com.

Come cogliere ogni opportunità di business offerta da Black Friday e Natale? Approfitta delle tecniche di professionisti impegnati ogni giorno per la crescita degli store digitali, scegli Masterclass SEO per eCommerce di Fattoretto Agency, il corso 100% paratico.