L’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è una procedura medica per terminare una gravidanza indesiderata in modo controllato e sicuro.

In Italia la legge tutela questo diritto, garantendo assistenza sanitaria e supporto, ma è importante seguire percorsi clinici ufficiali per proteggere la salute fisica e psicologica.

Che cos’è l’IVG

L’IVG è una prestazione sanitaria che può essere effettuata entro certi limiti di tempo e con modalità differenti, in base allo stato di salute della donna e alla fase della gravidanza.

Si tratta di un atto medico che richiede valutazione clinica e un percorso di assistenza.

Modalità e tempi per l’aborto in Italia

In Italia l’IVG è regolata dalla Legge 194/1978. I punti principali sono:

Può essere richiesta entro le prime 12 settimane di gestazione.

di gestazione. È necessaria una visita medica presso un consultorio pubblico o una struttura sanitaria autorizzata .

. Dopo una prima valutazione, il medico fornisce informazioni su rischi, opzioni e tempi di attesa.

È previsto un periodo di riflessione obbligatorio prima dell’esecuzione.

Procedura medica

Ci sono due principali approcci all’IVG, scelti in base alla settimana di gravidanza e alla valutazione clinica:

1. Metodo farmacologico

Si usa un farmaco approvato (mifepristone seguito da prostaglandine).

È generalmente proposto entro le prime 9-10 settimane di gestazione.

Richiede supervisione medica.

L’efficacia è alta sotto controllo sanitario e con monitoraggio dei sintomi.

2. Procedura chirurgica

Viene eseguita in ambiente clinico sotto anestesia o sedazione leggera.

Si usa quando il termine di gravidanza è oltre la finestra del metodo farmacologico o per ragioni mediche specifiche.

Prevede un breve periodo di ricovero/monitoraggio.

Dove rivolgersi

Per richiedere informazioni e accedere a un percorso sicuro di interruzione volontaria di gravidanza, puoi:

recarti al consultorio familiare pubblico della tua ASL

della tua ASL contattare un ospedale pubblico o privato accreditato

parlare con il tuo medico di base o ginecologo

verificare centri autorizzati sul sito della tua Regione

I servizi pubblici sono gratuiti o coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, mentre strutture private accreditate possono avere costi variabili.

Diritti e assistenza

La legge italiana prevede il diritto all’informazione, al consenso libero e consapevole e alla tutela della privacy. In consultorio puoi anche ricevere:

supporto psicologico

consulenza sulla contraccezione

informazioni su percorsi di sostegno familiare

Quando è necessario un supporto urgente

Se ti trovi in una situazione di emergenza (dolore intenso, sanguinamento abbondante, febbre alta) rivolgiti immediatamente al pronto soccorso o chiama il numero di emergenza sanitaria (112 in Italia). Questi sintomi possono indicare complicazioni che richiedono assistenza urgente.