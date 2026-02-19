Argomenti trattati
In Italia la legge tutela questo diritto, garantendo assistenza sanitaria e supporto, ma è importante seguire percorsi clinici ufficiali per proteggere la salute fisica e psicologica.
Che cos’è l’IVG
L’IVG è una prestazione sanitaria che può essere effettuata entro certi limiti di tempo e con modalità differenti, in base allo stato di salute della donna e alla fase della gravidanza.
Si tratta di un atto medico che richiede valutazione clinica e un percorso di assistenza.
Modalità e tempi per l’aborto in Italia
In Italia l’IVG è regolata dalla Legge 194/1978. I punti principali sono:
- Può essere richiesta entro le prime 12 settimane di gestazione.
- È necessaria una visita medica presso un consultorio pubblico o una struttura sanitaria autorizzata.
- Dopo una prima valutazione, il medico fornisce informazioni su rischi, opzioni e tempi di attesa.
- È previsto un periodo di riflessione obbligatorio prima dell’esecuzione.
Procedura medica
Ci sono due principali approcci all’IVG, scelti in base alla settimana di gravidanza e alla valutazione clinica:
1. Metodo farmacologico
- Si usa un farmaco approvato (mifepristone seguito da prostaglandine).
- È generalmente proposto entro le prime 9-10 settimane di gestazione.
- Richiede supervisione medica.
- L’efficacia è alta sotto controllo sanitario e con monitoraggio dei sintomi.
2. Procedura chirurgica
- Viene eseguita in ambiente clinico sotto anestesia o sedazione leggera.
- Si usa quando il termine di gravidanza è oltre la finestra del metodo farmacologico o per ragioni mediche specifiche.
- Prevede un breve periodo di ricovero/monitoraggio.
Dove rivolgersi
Per richiedere informazioni e accedere a un percorso sicuro di interruzione volontaria di gravidanza, puoi:
- recarti al consultorio familiare pubblico della tua ASL
- contattare un ospedale pubblico o privato accreditato
- parlare con il tuo medico di base o ginecologo
- verificare centri autorizzati sul sito della tua Regione
I servizi pubblici sono gratuiti o coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, mentre strutture private accreditate possono avere costi variabili.
Diritti e assistenza
La legge italiana prevede il diritto all’informazione, al consenso libero e consapevole e alla tutela della privacy. In consultorio puoi anche ricevere:
- supporto psicologico
- consulenza sulla contraccezione
- informazioni su percorsi di sostegno familiare
Quando è necessario un supporto urgente
Se ti trovi in una situazione di emergenza (dolore intenso, sanguinamento abbondante, febbre alta) rivolgiti immediatamente al pronto soccorso o chiama il numero di emergenza sanitaria (112 in Italia). Questi sintomi possono indicare complicazioni che richiedono assistenza urgente.