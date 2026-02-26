Home > TV & Spettacoli > Commenti sul look di Arisa: la frase di Donatella Rettore scatena la rete

Commenti sul look di Arisa: la frase di Donatella Rettore scatena la rete

commenti sul look di arisa la frase di donatella rettore scatena la rete 1772103344

Durante una puntata in diretta da Sanremo Donatella Rettore abbraccia Arisa e pronuncia una battuta sul peso che scatena critiche online; l'artista mantiene la compostezza e la vicenda rilancia il tema della sensibilità verso il corpo in tv

di Pubblicato il

Arisa e Donatella Rettore: una battuta in diretta scatena reazioni sui social

Durante una diretta dallo studio con vista su piazza Borea d’Olmo, dedicata al Festival di Sanremo, un abbraccio tra colleghe è diventato il centro di un acceso dibattito. Arisa, arrivata per parlare del suo nuovo brano Magica Favola e delle performance in gara, è stata salutata calorosamente da Donatella Rettore.

Ma una frase pronunciata al momento dei saluti — «ingrassa, perché sei troppo magra» — ha subito fatto il giro dei social, scatenando notevoli reazioni.

Il contesto e lo scambio in studio

La trasmissione, condotta da Caterina Balivo, ospitava anche commentatori come Tommaso Zorzi e il giornalista Luca Dondoni, con discussioni su look, retroscena e scelte artistiche. L’invito di Rettore è arrivato in un’atmosfera apparentemente informale e priva di cattiveria, ma molti spettatori lo hanno percepito come un’osservazione fuori luogo. La cronaca del momento ha messo in luce il sottile confine tra confidenza e invadenza quando si parla di corpo in diretta televisiva.

Reazioni immediate e impatto sui social

Subito dopo la messa in onda, filmati e clip della scena sono stati rilanciati su X e TikTok, accompagnati da commenti di condanna o di difesa. Alcuni utenti hanno sottolineato che battute sul peso, anche dette con tono affettuoso, possono riaprire ferite personali: Arisa stessa ha parlato in passato del suo rapporto complesso con il corpo e delle oscillazioni di peso. Altri, invece, hanno difeso Rettore, sostenendo che non ci fosse malizia nel commento e che fosse semplicemente un gesto confidenziale tra colleghe.

Perché certe frasi fanno male

Osservazioni sul peso non sono mai neutre. Molti studi indicano che commenti ripetuti o stigmatizzanti possono influire negativamente sull’immagine corporea e aumentare il rischio di disturbi alimentari o di stress psicologico. Per chi ha vissuto esperienze di critica o esclusione, una battuta in pubblico può risvegliare ricordi dolorosi e peggiorare il benessere emotivo. Un linguaggio più attento, secondo la ricerca, riduce l’impatto negativo e aiuta a mantenere discussioni pubbliche più rispettose.

Responsabilità mediatica e richieste di regole

L’episodio ha riaperto il confronto su responsabilità e pratiche degli operatori dell’informazione. Associazioni ed esperti chiedono alle emittenti linee guida chiare per evitare osservazioni riduttive e tutelare le persone più fragili. Servono regole precise sulla gestione di commenti riguardanti il corpo e indicazioni su come intervenire quando la discussione sfiora l’offesa.

La reazione di Arisa e la gestione pubblica dell’incidente

Arisa ha lasciato lo studio senza creare polemiche: la sua calma ha contribuito a stemperare la tensione immediata, ma non ha spento il dibattito online. Il caso ha innescato riflessioni più ampie sul linguaggio usato in tv, sulle responsabilità di chi occupa spazi pubblici e sull’effetto che certe frasi possono avere su un’audience eterogenea.

Spunti per il futuro

L’episodio tra Rettore e Arisa è un esempio pratico delle tensioni che emergono quando si parla di corpo e autostima nel discorso pubblico. Da un punto di vista giornalistico mette in evidenza la necessità di prudenza: l’intenzione personale non sempre coincide con la ricezione collettiva. Mentre si attendono eventuali prese di posizione da parte delle reti e degli organismi di settore, resta aperta la discussione su come rendere più consapevole e rispettoso il linguaggio dei media, specialmente in contesti di grande visibilità come il Festival di Sanremo.