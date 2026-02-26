Commenti sul look di Arisa: la frase di Donatella Rettore scatena la rete

Durante una puntata in diretta da Sanremo Donatella Rettore abbraccia Arisa e pronuncia una battuta sul peso che scatena critiche online; l'artista mantiene la compostezza e la vicenda rilancia il tema della sensibilità verso il corpo in tv

Arisa e Donatella Rettore: una battuta in diretta scatena reazioni sui social

Durante una diretta dallo studio con vista su piazza Borea d’Olmo, dedicata al Festival di Sanremo, un abbraccio tra colleghe è diventato il centro di un acceso dibattito. Arisa, arrivata per parlare del suo nuovo brano Magica Favola e delle performance in gara, è stata salutata calorosamente da Donatella Rettore.

Ma una frase pronunciata al momento dei saluti — «ingrassa, perché sei troppo magra» — ha subito fatto il giro dei social, scatenando notevoli reazioni.

Il contesto e lo scambio in studio

La trasmissione, condotta da Caterina Balivo, ospitava anche commentatori come Tommaso Zorzi e il giornalista Luca Dondoni, con discussioni su look, retroscena e scelte artistiche. L’invito di Rettore è arrivato in un’atmosfera apparentemente informale e priva di cattiveria, ma molti spettatori lo hanno percepito come un’osservazione fuori luogo. La cronaca del momento ha messo in luce il sottile confine tra confidenza e invadenza quando si parla di corpo in diretta televisiva.

Reazioni immediate e impatto sui social

Subito dopo la messa in onda, filmati e clip della scena sono stati rilanciati su X e TikTok, accompagnati da commenti di condanna o di difesa. Alcuni utenti hanno sottolineato che battute sul peso, anche dette con tono affettuoso, possono riaprire ferite personali: Arisa stessa ha parlato in passato del suo rapporto complesso con il corpo e delle oscillazioni di peso. Altri, invece, hanno difeso Rettore, sostenendo che non ci fosse malizia nel commento e che fosse semplicemente un gesto confidenziale tra colleghe.

Perché certe frasi fanno male

Osservazioni sul peso non sono mai neutre. Molti studi indicano che commenti ripetuti o stigmatizzanti possono influire negativamente sull’immagine corporea e aumentare il rischio di disturbi alimentari o di stress psicologico. Per chi ha vissuto esperienze di critica o esclusione, una battuta in pubblico può risvegliare ricordi dolorosi e peggiorare il benessere emotivo. Un linguaggio più attento, secondo la ricerca, riduce l’impatto negativo e aiuta a mantenere discussioni pubbliche più rispettose.

Responsabilità mediatica e richieste di regole

L’episodio ha riaperto il confronto su responsabilità e pratiche degli operatori dell’informazione. Associazioni ed esperti chiedono alle emittenti linee guida chiare per evitare osservazioni riduttive e tutelare le persone più fragili. Servono regole precise sulla gestione di commenti riguardanti il corpo e indicazioni su come intervenire quando la discussione sfiora l’offesa.

La reazione di Arisa e la gestione pubblica dell’incidente

Arisa ha lasciato lo studio senza creare polemiche: la sua calma ha contribuito a stemperare la tensione immediata, ma non ha spento il dibattito online. Il caso ha innescato riflessioni più ampie sul linguaggio usato in tv, sulle responsabilità di chi occupa spazi pubblici e sull’effetto che certe frasi possono avere su un’audience eterogenea.

Spunti per il futuro

L’episodio tra Rettore e Arisa è un esempio pratico delle tensioni che emergono quando si parla di corpo e autostima nel discorso pubblico. Da un punto di vista giornalistico mette in evidenza la necessità di prudenza: l’intenzione personale non sempre coincide con la ricezione collettiva. Mentre si attendono eventuali prese di posizione da parte delle reti e degli organismi di settore, resta aperta la discussione su come rendere più consapevole e rispettoso il linguaggio dei media, specialmente in contesti di grande visibilità come il Festival di Sanremo.