Una risposta all’overtourism

Como, una delle città più belle e visitate d’Italia, ha deciso di prendere misure decisive contro l’overtourism. Negli ultimi anni, la città ha visto un aumento esponenziale del numero di turisti, il che ha portato a problemi di sovraffollamento e degrado urbano. Per affrontare questa situazione, l’amministrazione comunale ha introdotto una serie di modifiche al regolamento di polizia urbana, con l’obiettivo di preservare il decoro e migliorare la qualità della vita dei residenti.

Divieti e restrizioni

Tra le nuove normative, spicca il divieto di utilizzare “buttadentro” nei ristoranti, una pratica che spesso crea confusione e disagio tra i passanti. Inoltre, le guide turistiche non potranno più utilizzare microfoni, limitando così il rumore e il disturbo in alcune zone della città. Queste misure sono state pensate per garantire un’esperienza più piacevole sia per i turisti che per i cittadini, riducendo l’impatto del turismo di massa.

Controllo dei gruppi turistici

Un’altra importante novità riguarda la regolamentazione dei gruppi turistici. I vigili urbani avranno il compito di monitorare il numero di persone che si muovono in gruppo, limitandoli a un massimo di 25 individui, escluse le scolaresche. Questa restrizione mira a evitare assembramenti e a garantire una maggiore fluidità nel traffico pedonale, specialmente nelle aree più affollate della città.

Un passo verso la sostenibilità

Le nuove regole rappresentano un passo significativo verso una gestione più sostenibile del turismo a Como. L’amministrazione comunale è consapevole che il turismo è una risorsa fondamentale per l’economia locale, ma è altrettanto importante trovare un equilibrio tra l’accoglienza dei visitatori e il rispetto per la comunità locale. Con queste misure, Como si propone di diventare un esempio di come le città possano affrontare le sfide legate all’overtourism, preservando al contempo il proprio patrimonio culturale e naturale.