Comunali: Orlando, 'meglio se coalizioni più ampie, veti favoriscono la destra'

Roma, 27 mar (Adnkronos) – "Le coalizioni, se stanno insieme con un programma comune, per me più ampie sono e meglio è. Rispetto alle regionali il vero vantaggio di queste comunali non è stato solo l’apporto che i singoli pezzi hanno determinato ma il fatto che non si è parlato soltanto di coalizioni e di tenuta. Noi avevamo perso un mese a discutere su chi c’era e chi non c’era e sui veti.

Questo è stato di sicuro un elemento che ha favorito la destra. Mettiamola così: non si e' fatto due volte lo stesso errore". Lo dice l'ex ministro del Lavoro ed esponente Pd Andrea Orlando in una intervista al quotidiano Il Secolo XIX.