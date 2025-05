Concerto di beneficenza a Cagliari: musica e solidarietà per i bambini

Un evento musicale che ha raccolto oltre 110mila euro per i più piccoli

Un evento di grande impatto sociale

Il concerto della Banda Interforze, tenutosi a bordo della nave Trieste ormeggiata al porto di Cagliari, ha rappresentato un momento di grande solidarietà e vicinanza ai cittadini. Con quasi cento elementi diretti dal maggiore Massimiliano Ciafrei, la banda ha offerto uno spettacolo emozionante, arricchito dalla partecipazione di artisti di spicco del panorama musicale italiano, come Gaia Gentile e il cantautore Bungaro, accompagnati dal sassofonista Raffaele Casarano.

Un obiettivo nobile: sostenere la terapia intensiva pediatrica

Il concerto non è stato solo un evento musicale, ma ha avuto un obiettivo ben preciso: raccogliere fondi per l’acquisto di almeno due postazioni con respiratore per la terapia intensiva pediatrica dell’Arnas Brotzu. Grazie alla generosità dei donatori, sono stati raccolti oltre 110mila euro, un risultato straordinario che testimonia l’impegno della comunità nel sostenere i più vulnerabili.

Il supporto delle istituzioni e delle aziende

Questo evento si inserisce nel progetto “Joint Stars for Charity”, patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Cagliari, collegato all’esercitazione Joint Stars 25, un’importante iniziativa di addestramento interforze. Il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Iannucci, comandante del Covi, ha sottolineato l’importanza di prendersi cura dei bambini, specialmente in contesti di conflitto e instabilità. Le parole del generale hanno risuonato forti, evidenziando il dovere morale di proteggere i più piccoli.

Un programma musicale di grande qualità

La Banda ha eseguito brani celebri, tra cui la “Carmen” di Bizet e le indimenticabili composizioni di Ennio Morricone, culminando con una toccante versione orchestrale di “Meraviglioso” di Domenico Modugno, arrangiata per l’occasione dal Maestro Direttore Ciafrei. La presenza di numerose aziende donatrici, come Terna Driving Energy, Amazon, Barilla e molte altre, ha ulteriormente arricchito l’evento, dimostrando un forte senso di responsabilità sociale.

Un weekend di solidarietà

Il weekend solidale è proseguito con la corsa “Karalis 10”, un evento che ha unito sport e beneficenza, e con un pasta party al Comando Marittimo Autonomo Ovest. Nel pomeriggio, si è svolto uno spettacolo musicale per bambini, “Pierino e il Lupo”, al Brotzu, dove sono stati consegnati giochi ai piccoli pazienti. Queste iniziative hanno reso il fine settimana non solo un momento di divertimento, ma anche un’opportunità per rafforzare il legame tra la comunità e le istituzioni.