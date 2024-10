Negli ultimi tempi ha suscitato numerosi dibattiti un tweet di Concita Borrelli, giornalista della Rai, che ha espresso le sue opinioni dopo aver seguito la trasmissione Otto e Mezzo condotta da Lilli Gruber. Sebbene non l’abbia mai citata esplicitamente, ha lanciato una stilettata a Serena Bortone. Ha commentato: “Una conduttrice Rai su un’emittente concorrente stasera è davvero banale! Il suo modo di fare è inelegante, e il suo sorriso è veramente poco gradevole mentre ironizza sul governo di Giorgia Meloni. Sorride, lancia occhiate e sembra compiaciuta. Non ha argomentazioni validi!”

In un’altra nota, ha aggiunto: “Tra Giannini, Josi e Guerri… la quarta ospite è imbarazzante. Non porta alcun peso a conversazione. È come se fossi io a partecipare. Non lo farei mai.”

Davide Maggio ha fatto notare che il commento di Serena Bortone durante Otto e Mezzo che avrebbe infastidito Borrelli è stato il seguente: “È strano che un Presidente del Senato, figura di rilievo dello Stato, si prenda la briga di attaccare un programma televisivo e un network. La classe politica attuale della destra al governo gode comunque di una larga approvazione per Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia. Il popolo li ha scelti? Sta procedendo secondo il loro programma? Tutto procede bene? Perché quindi questa continua aggressione verso i giornalisti? A volte leggo queste notizie con incredulità e mi dico: ‘Calmatevi, godetevi il vostro successo, qual è il problema se qualcuno vi critica? Fatevi una risata, governate il Paese e tutti vi stimano’.”

Se vi state chiedendo il motivo del post, ecco una possibile spiegazione: