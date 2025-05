Le accuse contro i carabinieri

La Procura di Roma ha avviato un’importante azione legale contro tre carabinieri accusati di aver fornito false dichiarazioni durante il processo relativo ai depistaggi delle indagini sul caso di Stefano Cucchi. Le richieste di condanna sono state presentate dal pubblico ministero Giovanni Musarò, il quale ha chiesto pene significative per i tre militari coinvolti.

In particolare, per Maurizio Bertolino, ex maresciallo della stazione di Tor Sapienza, è stata richiesta una condanna di 4 anni e 2 mesi. Per Giuseppe Perri, un altro maresciallo, la richiesta è di 3 anni e 6 mesi, mentre per Prospero Fortunato, ex capitano e comandante della sezione infortunistica, la pena proposta è di 4 anni.

Il contesto del caso Cucchi

Il caso di Stefano Cucchi, morto nel 2009 dopo un arresto, ha suscitato un ampio dibattito pubblico e ha messo in luce gravi irregolarità nelle indagini. La Procura ha evidenziato come, per oltre nove anni, si sia assistito a un’attività di depistaggio che ha ostacolato la verità. Musarò ha sottolineato che questa attività illecita è continuata fino al 2021, auspicando che la richiesta di condanna rappresenti l’epilogo di una saga giudiziaria durata 15 anni. La gravità delle accuse e il contesto storico rendono questo caso emblematico per la giustizia italiana.

Le reazioni e le prospettive future

Durante l’udienza, gli avvocati di due agenti della Penitenziaria, che si erano costituiti parte civile, hanno annunciato la revoca delle loro costituzioni. Questa decisione potrebbe suggerire un’intesa extragiudiziale sul risarcimento, ma solleva interrogativi sulla trasparenza e sull’effettiva volontà di giustizia. La comunità e i familiari di Cucchi attendono con ansia l’esito di questo processo, sperando che le richieste della Procura possano finalmente portare a una verità e a una giustizia che sembrano sfuggire da troppo tempo.