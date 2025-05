Confindustria: Renzi, 'applaude Meloni, o è sindrome Stoccolma o autolesionismo'

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – "Sono molto colpito dalla standing ovation che Confindustria ogni anno regala a Giorgia Meloni. Stiamo parlando della premier che ha aumentato la pressione fiscale, aumentato il debito pubblico, bloccato la crescita dei salari reali, prodotto l’esodo più numeroso della storia repubblicana, bloccato il piano Industria 4.0. E loro la applaudono.

O è sindrome di Stoccolma o autolesionismo". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"⁠Io mi posso permettere di dire certe cose perché Industria 4.0, il JobsAct, l’IRAP costo del lavoro, le tasse agricole, il superammortamento, i PIR sono tutte cose che abbiamo fatto noi. Nessuno ha mai fatto tanto per le imprese come il nostro Governo. E se il sistema industriale italiano è oggi resiliente si deve anche alle scelte di dieci anni fa. Ma parliamoci chiaro: non è possibile che davanti a un Governo che non spende nemmeno i soldi del Pnrr ci siano le ovazioni di chi si vede aumentare la pressione fiscale e il debito e applaude contento. Serve abbassare le tasse perché crescano gli stipendi del ceto medio, altro che storie".