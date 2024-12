Congo, barca sovraffollata si rovescia in un fiume: 25 morti

Sono almeno 25 i morti accertati nel dramma che è avvenuto in Congo: una barca sovraffollata si è rovescia in un fiume

È di almeno 25 morti, il primo bilancio della drammatica tragedia avvenuta lungo un fiume del Congo, dove nel corso delle scorse ore si è rovesciata un’imbarcazione sovraffollata che trasportava anche tanti bambini. I soccorsi stanno ancora lavorando sul sito dell’incidente: si teme, purtroppo, che i numeri dei deceduti possano aumentare ancora con il passare delle ore.

Congo, si rovescia una brca sovraffollata: almeno 25 morti

Il dramma si è consumato a poche centinaia di metri dallo scalo di partenza dell’imbarcazione, partita nella giornata di ieri dalla città di Inongo, a nord-est della capitale Kinshasa. Secondo quanto si apprende, sulla piccola imbarcazione erano presenti più di 100 passeggeri, un numero veramente elevato per le dimensioni della barca che non ha resistito e si è capovolta. Tantissime persone sono finite nelle acque dolci del fiume e, purtroppo, diverse di loro sono annegate. Donne e bambini sono tra le 25 vittime accertate. Le autorità africane stanno lavorando anche in queste ore per provare a salvare altri passeggeri dell’imbarcazione rimasti coinvolti nell’incidente nautico: il bollettino potrebbe presto tragicamente aggiornarsi.