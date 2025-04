Un incontro di rilevanza storica

Il 29 e 30 aprile, Valencia diventerà il palcoscenico di uno degli eventi più significativi per il centro-destra europeo: il Congresso del Partito Popolare Europeo (PPE). Questo incontro, organizzato in collaborazione con il Partido Popular spagnolo, si preannuncia come un momento decisivo per delineare le strategie future del partito e affrontare le sfide attuali che l’Europa si trova ad affrontare.

Tematiche al centro del dibattito

Durante il Congresso, i delegati discuteranno questioni di grande attualità, come l’aumento del costo della vita, le conseguenze della guerra in Ucraina e la crescente minaccia del populismo e dell’estremismo. Questi argomenti non solo riflettono le preoccupazioni dei cittadini europei, ma rappresentano anche un’opportunità per il PPE di riaffermare il proprio impegno verso un’Europa democratica e coesa.

Il ruolo dell’Unione di Centro

La delegazione dell’Unione di Centro (Udc), guidata dal segretario nazionale Lorenzo Cesa, avrà un ruolo di primo piano durante i lavori. Cesa, in qualità di Presidente della Delegazione italiana presso l’Assemblea Parlamentare della NATO, affronterà temi cruciali come il rafforzamento della difesa comune e il sostegno continuo all’Ucraina. La sua presenza sottolinea l’importanza della coesione nell’ambito dell’alleanza transatlantica e il bisogno di una risposta unitaria alle sfide globali.

Il PPE: una forza politica consolidata

Fondato nel 1976, il PPE è oggi la principale forza politica di centro-destra in Europa, con 84 partiti membri e 190 deputati al Parlamento Europeo. Sotto la guida di Manfred Weber e Thanasis Bakolas, il partito ha saputo mantenere una forte identità, radicandosi nella tradizione della democrazia cristiana. Il Congresso del PPE rappresenta un’occasione fondamentale per rafforzare l’unità politica e riaffermare l’impegno verso un’Europa sicura e prospera.