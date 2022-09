Roma, 29 set. (askanews) – “Il nuovo esecutivo non si è ancora insediato e mi sembrano concentrati a litigare sulle caselle di governo. In realtà farebbero bene a concentrarsi per elaborare un piano di misure importanti” contro il caro energia. Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti.

“Noi – ha aggiunto – lo sottoporremo al più presto: un piano di misure per salvare aziende e famiglie”.