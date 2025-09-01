Home > Flash news > **Conti pubblici: Mef, ad agosto fabbisogno di 100 milioni**

Roma, 1 ago. – (Adnkronos) – Ad agosto 2025 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 100 milioni di euro. Lo comunica il Mef, ricordando come agosto 2024 si era chiuso con un avanzo di 6,456 miliardi.