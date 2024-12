Il gesto controverso di Guillermo Mariotto

Negli ultimi giorni, il mondo dello spettacolo è stato scosso da un episodio controverso avvenuto durante la trasmissione Ballando con le stelle. Il giurato Guillermo Mariotto è finito al centro di una bufera mediatica dopo un gesto che ha suscitato indignazione e dibattito. Durante l’ospitata di Amanda Lear, la mano dello stilista venezuelano è accidentalmente finita in una zona inappropriata di un ballerino, scatenando una serie di reazioni sui social media e attirando l’attenzione di esponenti politici.

Le reazioni sui social e il coinvolgimento politico

Il video dell’incidente è diventato virale, generando un’ondata di polemiche. Tra i commentatori, si è distinta la senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione, che ha paragonato la situazione a quella di Memo Remigi, allontanato da un programma televisivo per un gesto simile. Questo confronto ha sollevato ulteriori discussioni sulla gravità dell’accaduto e sulla necessità di una risposta da parte della produzione di Ballando con le stelle.

La difesa di Selvaggia Lucarelli

In mezzo a questo turbinio di critiche, Selvaggia Lucarelli, compagna di giuria di Mariotto, ha preso una posizione chiara a favore del collega. Secondo la giornalista, il gesto non sarebbe stato intenzionale e ha definito le accuse come frutto di cattiva fede. “Guardando il video, dire che Mariotto ha sfiorato le parti basse del ballerino intenzionalmente è davvero cattiva fede”, ha dichiarato Lucarelli, sottolineando che la mano di Mariotto sembrava cercare un supporto piuttosto che compiere un gesto inappropriato.

Le possibili conseguenze per Mariotto

Nonostante la difesa di Lucarelli, la produzione di Ballando con le stelle sta valutando le possibili conseguenze per Mariotto. Le discussioni interne sembrano includere l’ipotesi di un allontanamento, anche se molti ritengono che questa soluzione sia poco probabile. La situazione rimane tesa, con i fan del programma divisi tra chi sostiene Mariotto e chi chiede una punizione esemplare per il gesto controverso.