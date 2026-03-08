Controversie nel derby: il gol annullato dell'Inter e il caso del rigore non concesso

Il successo del Milan è segnato da un episodio controverso nel finale: un pareggio annullato e un contatto in area che alimentano le polemiche

Il derby tra Milan e Inter si è chiuso con la vittoria dei rossoneri per 1-0, ma la partita è stata segnata da un episodio negli istanti di recupero che ha alimentato contestazioni. Nel finale un gol nerazzurro non è stato convalidato e una successiva richiesta di rigore è stata respinta. Gli atti arbitrali e l’intervento del Var sono al centro della ricostruzione tecnica richiesta dalle dirigenze e dagli osservatori, per chiarire perché il pareggio non sia stato riconosciuto.

La sequenza in campo coinvolge decisioni sull’avvio dei calci d’angolo, l’interpretazione del direttore di gara e l’uso della tecnologia. Gli esperti del settore confermano che ogni fase va analizzata singolarmente per stabilire eventuali errori procedurali o valutativi. È attesa la relazione ufficiale dell’arbitro e ogni possibile comunicazione delle autorità sportive sulle decisioni prese nel finale.

La dinamica del gol annullato

Nel finale l’Inter ha trovato una rete che avrebbe sancito il pareggio grazie a una deviazione di Carlos Augusto su calcio d’angolo. L’arbitro ha tuttavia annullato la marcatura, spiegando che il corner era stato calciato prima che il gioco fosse regolarmente ripreso. In sostanza, la segnatura è stata realizzata in una fase in cui l’arbitro non aveva ancora autorizzato la ripartenza, rendendola invalida ai sensi del regolamento.

Gli esperti del settore regolamentare ricordano che la ripresa del gioco richiede il chiaro segnale arbitrale. È attesa la relazione ufficiale dell’arbitro e ogni possibile comunicazione delle autorità sportive sulle decisioni prese nel finale.

Perché la rete non è stata convalidata

La decisione è di natura procedurale e si fonda sulla gestione della ripresa del gioco. Il direttore di gara aveva interrotto la partita e, secondo la sua comunicazione ai giocatori, non aveva autorizzato la ripresa. Il calcio d’angolo battuto in quel frangente ha determinato la deviazione vincente, ma l’azione è stata valutata come avvenuta durante una fase non giocante.

La valutazione arbitrare si basa sul momento in cui il fischio o la verbalizzazione ufficiale autorizzano la ripresa. In assenza di chiara autorizzazione, gli atti compiuti non possono essere considerati validi ai fini del risultato. Gli organi tecnici dovranno chiarire se si è trattato di una mancata comunicazione o di un errore procedurale.

È attesa la relazione ufficiale dell’arbitro e ogni possibile comunicazione delle autorità sportive sulle decisioni prese nel finale. Tale documento chiarirà i passaggi temporali e le motivazioni regolamentari alla base dell’annullamento.

Il episodio del possibile rigore

Tale documento chiarirà anche l’episodio che ha riacceso il dibattito sul campo. Poco dopo la punizione da corner, la palla è stata colpita di testa da Dumfries dentro l’area e ha battuto sul braccio di Samuele Ricci.

I giocatori della squadra avversaria hanno richiesto il fischio per rigore, ma l’arbitro ha lasciato proseguire. Non è stata segnalata alcuna infrazione né è stato richiamato il videoarbitro.

L’episodio è significativo perché evidenzia i criteri applicati al contatto di mano e le procedure di intervento del VAR. Gli esperti del settore confermano che la valutazione tiene conto della posizione del braccio, della dinamica del movimento e dell’intenzionalità.

VAR e valutazione del contatto

La mancata chiamata del VAR ha riacceso il dibattito sugli standard applicati nelle revisioni. La tecnologia rileva situazioni oggettive, ma la decisione finale resta subordinata all’interpretazione dell’arbitro. In particolare si valutano posizione del braccio, dinamica del movimento e intenzionalità del gesto. L’arbitro in campo ha ritenuto assenti elementi sufficienti per interrompere l’azione e ha confermato la decisione fino al triplice fischio.

Conseguenze sportive e reazioni

Il risultato ha assegnato al Milan i tre punti, riducendo il distacco dalla vetta del campionato e incidendo sulla classifica generale. Sull’altra sponda la reazione è stata segnata da delusione e critiche, con la sensazione che gli episodi arbitrali abbiano influito sull’esito del confronto. Restano attesi chiarimenti dagli organi tecnici e ulteriori valutazioni sui criteri interpretativi adottati in partita.

Impatto sul campionato e dibattito pubblico

Oltre alle ricadute sulla classifica, il derby ha riacceso il confronto pubblico sull’efficacia delle procedure arbitrali e sull’impiego del Var nei momenti determinanti. Commentatori, tifosi e addetti ai lavori si sono divisi tra chi contesta l’interpretazione dei regolamenti e chi invece sostiene la correttezza dell’operato arbitrale. La partita resta un esempio di come un singolo episodio possa influire su percezioni e risultati sportivi.

Restano attesi chiarimenti dagli organi tecnici e ulteriori valutazioni sui criteri interpretativi adottati durante l’incontro. Gli sviluppi attesi riguarderanno sia eventuali chiarimenti regolamentari sia possibili aggiornamenti alle linee guida per l’uso del Var, elementi che potranno avere ripercussioni sul prosieguo del campionato.

Conclusione: cosa rimane del match

Il match è stato registrato come vittoria del Milan per 1-0, ma l’episodio del gol annullato è destinato a restare il fatto saliente. Il ricorso alla revisione video non ha portato a una sanzione per il contatto in area, un elemento che ha alimentato critiche sulla gestione della direzione di gara. La vicenda mette in luce la necessità di maggiore chiarezza nelle procedure e di una comunicazione più trasparente tra arbitro, squadre e sala Var. Gli sviluppi normativi e possibili aggiornamenti delle linee guida per l’uso del Var potranno influire sul prosieguo del campionato.