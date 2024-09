Coppia di fidanzati compra un'isola per 28mila euro in Finlandia

Una giovane coppia, formata da Oliver Russell e Helena Tomaszewska, ha comprato un’isola per 28mila euro cambiando radicalmente la propria vita. Ecco tutti i motivi dietro la strana scelta dell’acquisto.

Giovane coppia compra un’isola in Finlandia

Vivere su un’isola deserta in piena tranquillità, in pace con il mondo e risparmiando denaro rispetto all’acquisto di una casa: questi sono i motivi che hanno portato i due giovani ad acquistare un’isola di 10mila metri quadrati, in vendita per circa 28mila euro. Un prezzo che per la coppia è risultato ovviamente più economico se paragonato all’acquisto di un immobile.

Oliver, 24enne statunitense con origini finlandesi, ha parlato al New York Post della sua scelta:

“Mi sono innamorato dell’idea di andare in Finlandia e di studiare lì. In quanto cittadino finlandese, ho potuto usufruire dell’istruzione gratuita ed è stato fantastico. In Finlandia, la vita nei cottage estivi è una parte importante della cultura e io venivo qui ogni estate. Ogni volta che andiamo sull’isola non ci sembra vero che sia nostra: è così bello stare là fuori“.

Nel marzo del 2024 il ragazzo e la fidanzata Helena hanno acquistato il terreno e hanno cominciato a realizzare una dependance. Per dieci anni l’isola era rimasta disabitata.

La ricerca sul web dell’isola disabitata

Oliver, navigando sul web, ha trovato ciò che ritiene essere un’opportunità imperdibile:

“Cercavo più per divertimento, stavo navigando su un sito web immobiliare e ho trovato l’isola. Alla fine è risultato più economico di una normale casa che potevo acquistare, quindi ci siamo buttati. Ho offerto 28mila euro e la mia proposta è stata accettata“.

L’acquisto dell’isola e gli obiettivi futuri della coppia

La coppia a inizio giugno 2024 ha iniziato i primi lavori per costruire un’abitazione. Oliver e Helena hanno abbattuto degli alberi per ricavare il legno per la struttura, hanno raccolto sassi per creare un focolare e hanno installato un pannello solare per avere un po’ di energia Tuttavia, i desideri non sono finiti. La coppia l’anno prossimo vuole costruire una dimora più grande, compresa di sauna.