La Corea del Sud avverte: Corea del Nord lancia con successo il primo missile ipersonico

La Corea del Nord continua senza sosta i suoi test missilistici, ma questa volta sembra esserci una novità non da poco. A rivelare le ultime indiscrezioni sui test bellici della regione è stata l’agenzia sudcoreana Yonhap, che ha rivelato come Kim Jong-un abbia guidato in persona l’ultimo lancio che ha avuto come protagonista il primo missile ipersonico nordcoreano.

Un successo

A condividere l’informazione con il mondo intero è stata l’agenzia sudcoreana Yonhap, rivelando come in Corea del Nord sia stato effettuato con successo il primo lancio di un nuovo missile balistico a raggio intermedio con testata ipersonica denominato Hwasong-16.

Stando alla Korean Central News Agency, a guidare l’intera operazione ci ha pensato Kim Jong-un in persona, il leader del paese, che ha anche sottolineato come adesso tutti i missili a disposizione sono ora con capacità nucleare.

Le conferme dell’esercito

Le indiscrezioni dei media sono state confermate in seguito dall’esercito della Corea del Sud, che ha dichiarato di aver rivelato il lancio di un missile dalla regione di Pyongyang. Il razzo avrebbe volato per circa 600 chilometri per poi atterrare nelle acque del Mare Orientale.

In sintesi, adesso la Corea del Nord ha a disposizione una nuova arma che preoccupa non poco non solo la vicina Corea del Sud, ma anche il Giappone che in passato si è lamentata dei test missilistici messi in atto dall’esercito nordcoreano.