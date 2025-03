Corea del Sud: jet militare sgancia per errore otto bombe su un'area civile, ...

L’Aeronautica Militare della Corea del Sud è stata coinvolta in un grave incidente dopo che un jet militare ha sganciato per errore otto bombe MK-82 su un’area civile all’interno di un’esercitazione congiunta con gli USA.

“Otto bombe MK-82 sono state sganciate in modo anomalo da un aereo KF-16 dell’aeronautica militare, esplodendo al di fuori del perimetro previsto” durante un’esercitazione, si legge in una nota di “profondo rammarico” per lo “sfortunato incidente”. L’episodio è avvenuto intorno alle 10 locali (le 2 di notte italiane) a Pocheon, a circa 25 chilometri a sud del confine con il Nord. L’Areonautica Militare ha già istituito una commissione d’inchiesta affermando che “adotterà tutte le misure necessarie, incluso il risarcimento dei danni“.

L’incidente durante un’esercitazione militare

Il jet stava “partecipando a un’esercitazione congiunta con gli Usa con fuoco vivo che coinvolgeva sia l’Aeronautica Militare che l’Esercito”. Tuttavia, qualcosa sarebbe andato storto, e la simulazione si è trasformata in un evento drammatico. Nella nota si legge che le bombe sono “cadute su un villaggio” causando “vittime e danni alla proprietà, costringendo molti a lasciare le proprie case”. Si contano quattro feriti gravi e tre con lesioni lievi. Un edificio della chiesa e sezioni di due case sarebbero state danneggiate.