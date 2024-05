Corruzione: Ronzulli, 'attenzione a parlare di Sistema Toti, spesso arrivano assoluzioni'

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - “Attenzione a parlare di ‘Sistema Toti’. Abbiamo visto in passato come tante volte sono andate a finire le cose. Molte persone sono state assolte e non c’erano venti telecamere nell’andare a sentire la posizione di chi è stato rovinato,...

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Attenzione a parlare di ‘Sistema Toti’. Abbiamo visto in passato come tante volte sono andate a finire le cose. Molte persone sono state assolte e non c’erano venti telecamere nell’andare a sentire la posizione di chi è stato rovinato, a cui è stata rovinata la vita privata e politica. Non c’è questo clamore mediatico quando ci sono le assoluzioni. Voglio portare il caso di un mio ex collega della scorsa legislatura, Marco Siclari. Ha scelto di non candidarsi, e avrebbe benissimo potuto farlo, per aspettare la fine del processo. Ebbene, è stato assolto. Quel giorno nessuno gli ha chiesto di raccontare del suo travaglio personale e politico”. Così, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, parlando con i giornalisti a margine dell’Assemblea nazionale di Concooperative.