Corteo a Milano: Mobilitazione contro il regime degli Ayatollah in Iran

Milano ha accolto una significativa manifestazione di protesta contro il regime iraniano, caratterizzata da una partecipazione straordinaria e da richieste forti di cambiamento e libertà.

Il 24 gennaio 2026, Milano si è trasformata in un palcoscenico di protesta, con almeno quattromila persone che hanno sfilato per le strade della città in un corteo a sostegno di coloro che si oppongono al regime degli Ayatollah in Iran.

La manifestazione ha avuto inizio da Porta Venezia e si è conclusa in Piazza Scala, un percorso simbolico che ha unito le voci di chi desidera un cambiamento in Iran.

I partecipanti hanno esibito bandiere storiche raffiguranti il sole e il leone, emblemi dell’Iran pre-repubblicano, per sottolineare il loro desiderio di libertà e democrazia.

Le voci del dissenso

Durante il corteo, i manifestanti hanno intonato numerosi slogan contro il regime attuale, esprimendo la loro frustrazione e il desiderio di una nuova leadership. Tra le frasi più ripetute, è emerso il riferimento a Reza Pahlavi, il figlio dello scià deposto nel 1979, considerato da molti come un simbolo di speranza per un futuro democratico in Iran. La sua figura ha attirato l’attenzione di diverse frange della comunità iraniana all’estero, che lo vedono come una possibile guida per il paese.

Richieste di intervento internazionale

Un aspetto fondamentale emerso durante la manifestazione è stato l’appello a leader politici internazionali, in particolare a Donald Trump, affinché prendano posizione e agiscano a favore della libertà in Iran. I manifestanti hanno chiesto al governo italiano di riconsiderare le relazioni diplomatiche con Teheran, sollecitando la chiusura delle sedi diplomatiche operanti nel paese.

Un movimento in crescita

Questo corteo non è stato un evento isolato, ma rappresenta una tendenza crescente tra gli iraniani all’estero che si uniscono per chiedere un cambiamento radicale in Iran. La diaspora iraniana si sta mobilitando sempre di più, consapevole che la loro voce può avere un impatto significativo sulla situazione attuale nel loro paese d’origine.

Le manifestazioni in altre città europee e americane stanno contribuendo a creare una rete di sostegno internazionale per coloro che lottano contro il regime degli Ayatollah. La solidarietà tra i partecipanti è palpabile e si traduce in un forte messaggio: il desiderio di libertà e giustizia non conosce confini.

Il ruolo della comunità internazionale

Le azioni della comunità internazionale, inclusi i governi e le organizzazioni non governative, sono cruciali per sostenere i movimenti di protesta in Iran. La pressione diplomatica e le sanzioni economiche possono giocare un ruolo importante nel mettere sotto pressione il regime e sostenere i diritti umani.

Il corteo di Milano rappresenta una manifestazione di speranza e determinazione. Le voci unite dei manifestanti non solo chiedono giustizia per il popolo iraniano, ma cercano anche di attirare l’attenzione globale su una situazione che merita di essere ascoltata. Solo attraverso la consapevolezza e l’azione collettiva si può sperare in un futuro migliore per l’Iran.