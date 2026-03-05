Cosa aspettarsi dalla plenaria del Parlamento europeo: il briefing del 6 marzo

Il Parlamento europeo presenta i punti salienti della sessione plenaria del 9-12 marzo e spiega come seguire e intervenire al briefing del 6 marzo alle 11.00

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 – Il Parlamento europeo ha convocato un briefing stampa per anticipare i lavori della sessione plenaria prevista dal 9 al 12 marzo. L’incontro informativo è fissato per venerdì 6 marzo alle 11.00 nella sala stampa intitolata ad Anna Politkovskaya a Bruxelles.

Il briefing sarà trasmesso in diretta via webstreaming ed EbS. L’appuntamento offre a giornalisti e pubblico una panoramica sui punti all’ordine del giorno e sulle iniziative che i deputati discuteranno e voteranno nelle giornate successive.

Argomenti principali in agenda

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 – Sul programma della plenaria i deputati affronteranno questioni di politica estera e interna. È previsto un dibattito sulla reazione all’operazione militare degli Stati Uniti e di Israele contro il regime iraniano. Attese indicazioni anche in vista del vertice UE del 19-20 marzo, già segnalato nelle comunicazioni ufficiali.

Sono in calendario misure per la crisi abitativa in Europa, con dibattito e voto sulle raccomandazioni della special committee on housing. Altri punti includono la proposta per un mercato unico della difesa, la revisione del pacchetto energetico per promuovere energie pulite e indipendenti, e l’aggiornamento della direttiva sui viaggi pacchetto per rafforzare la tutela dei consumatori.

Normative e diritti digitali

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 – I deputati voteranno sulla protezione del copyright nell’era dell’intelligenza artificiale e su una possibile estensione di un’esenzione alla normativa sulla privacy. La misura riguarda la rilevazione volontaria di materiale di abuso sessuale su minori online. Il voto mette in bilico la tutela della privacy e la necessità di strumenti investigativi efficaci.

La discussione cerca un equilibrio tra diritti fondamentali e contrasto ai crimini informatici. I sostenitori affermano che strumenti mirati migliorerebbero la prevenzione e l’identificazione degli abusi. I critici avvertono rischi per la riservatezza e chiedono garanzie sul controllo e sulla limitazione degli accessi ai dati. Sul piano legislativo, la proposta prevede criteri e tutele che saranno al centro degli emendamenti in sede di voto.

Eventi istituzionali e riconoscimenti

La plenaria ospiterà il Primo Ministro dell’Armenia, Nikol Pashinyan per un dibattito su questioni bilaterali e regionali. Contestualmente, è prevista la cerimonia di annuncio dei primi laureati del European Order of Merit, un riconoscimento conferito a persone distinte per il servizio all’Unione. I parlamentari celebreranno inoltre la Giornata internazionale della donna con iniziative e prese di posizione sulle politiche di genere e sulla parità. La seduta segue il confronto legislativo sulla protezione del copyright in era digitale e proseguirà con le votazioni sugli emendamenti in calendario.

Partecipazione dei media: istruzioni pratiche

I giornalisti che intendono intervenire durante il briefing devono collegarsi tramite la piattaforma Interactio seguendo il link ufficiale fornito dagli organizzatori. La connessione a Interactio è supportata su iPad (Safari) e su Mac/Windows (Google Chrome). È necessario inserire nome e testata nei campi previsti prima dell’accesso.

Per una migliore qualità audio è raccomandato l’uso di cuffie con microfono. L’interpretazione sarà disponibile in inglese e francese; l’accesso all’interpretazione è limitato alle domande poste in video. Chi non ha mai usato la piattaforma è invitato a collegarsi 30 minuti prima dell’inizio per effettuare il test di connessione e richiedere assistenza IT, se necessario.

Come seguire e cosa aspettarsi

Chi assiste al briefing è invitato a collegarsi 30 minuti prima dell’inizio per il test di connessione e per eventuale assistenza tecnica. Sul posto confermano fonti ufficiali che la sala stampa Anna Politkovskaya resterà aperta per i giornalisti accreditati.

La diretta sarà disponibile anche tramite i canali di streaming del Parlamento. I contenuti illustreranno le posizioni dei gruppi politici sulle questioni più controverse e forniranno dettagli operativi sulle procedure di voto previste nella settimana plenaria. I giornalisti possono ricevere aggiornamenti tecnici e comunicazioni di servizio attraverso la chat di Interactio, strumento utilizzato per coordinare le comunicazioni tra la sala stampa e la regia.

Implicazioni per il pubblico e gli stakeholder

Sul posto i nostri inviati confermano che le comunicazioni diffuse tramite la chat di Interactio anticipano le linee guida che saranno discusse in plenaria. Le decisioni in arrivo influenzeranno le politiche energetiche, la regolamentazione del digitale e la tutela dei consumatori e dei diritti fondamentali in Europa.

Per i cittadini ciò si traduce in possibili modifiche alla protezione dei viaggiatori, nuovi strumenti per contrastare gli abusi online e orientamenti strategici nei settori della difesa e dell’energia. Seguire il briefing del 6 marzo permette di cogliere in anticipo indirizzi e priorità che saranno sottoposti alle sedute del 9-12 marzo.