Cosa ci si può aspettare dalle nuove slot

Non è un segreto che Malta sia diventata la Silicon Valley europea del gioco d’azzardo. È sede di una delle migliori giurisdizioni di gioco al mondo e si è affermata come un importante polo globale per l’industria del gioco e delle scommesse online. Attualmente a Malta hanno sede più di 300 società di gioco, tra cui giganti del settore come Betsson, Betfair, Tipico e Bet365. Inoltre, le conseguenze della Brexit potrebbero aumentare significativamente questo numero e portare ulteriori benefici all’economia maltese. Molte società di gioco attualmente basate a Gibilterra e nel Regno Unito potrebbero avere buone ragioni per trasferirsi a Malta se vogliono continuare a operare in Europa godendo di una bassa tassazione.

L’innovazione e lo sviluppo sono un tema centrale per molti leader del settore sull’isola. Ciò è stato reso ancora più chiaro durante l’ultima edizione del SIGMA Europa, un evento di settore in cui i protagonisti dell’i-gaming e del gioco d’azzardo si riuniscono per discutere della prossima generazione di giochi.

Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima generazione di giochi?

L’innovazione e il design sono stati al centro di molte discussioni al summit, in particolare per quanto riguarda le slot machine. Dalla loro invenzione alla fine del 1800, le slot machine hanno subito notevoli cambiamenti, sfruttando al massimo le ultime scoperte tecnologiche. L’attenzione, tuttavia, non si concentra solo sull’offerta di linee di pagamento nuove e innovative, ma anche sul modo migliore per intrattenere gli utenti. Per molte parti interessate gli sviluppatori di slot traggono ispirazione dai videogiochi e sfruttano il potere della narrazione. Secondo Thomas Rosander, CEO di Luckbox, le slot machine potrebbero trarre vantaggio dagli stessi progetti utilizzati per i videogiochi. A suo avviso “oggi è impossibile non essere influenzati dai videogiochi. Che ci piaccia o no, siamo influenzati dalla cultura dei videogiochi e possiamo vedere questa influenza per molto tempo anche nell’igaming”.

Se tradizionalmente le caratteristiche tecniche erano il principale punto di forza delle slot machine, oggi, in un mercato sempre più competitivo, le migliori slot online sono quelle che presentano una buona avventura per il divertimento dell’utente. La narrativa dei personaggi è infatti alla base del successo di molti giochi. Prendiamo ad esempio il successo mondiale della slot Book of Ra, che ha introdotto il fascino dell’antica civiltà egizia. Grazie al successo di Book of Ra, il genere delle slot d’avventura si è ampliato. Le storie, infatti, offrono un’esperienza di gioco diversa, molto più coinvolgente e stimolante. Grazie agli accordi di licenza, anche i videogiochi possono essere riadattati alle slot. Si pensi, ad esempio, alla slot Tomb Raider prodotta da Microgaming, in cui le avventure di Lara Croft sono monetizzate attraverso funzioni bonus e giri gratuiti; oppure a Street Fighter 2 di NetEnt, che rende omaggio al franchise di Capcom.

Queste collaborazioni ci dicono che gli sviluppatori stanno prendendo nota e stanno cercando di replicare la formula di successo dei videogiochi. È quindi chiaro che le slot di nuova generazione, oltre a offrire incredibili round di bonus e linee di pagamento da capogiro, devono anche divertire l’utente.