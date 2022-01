Costa: condizioni per esenzione da quarantene per chi ha booster

Roma, 29 dic. (askanews) – “Credo che ci possono essere le condizioni per arrivare ad una esenzione della quarantena per coloro che hanno ricevuto il buster. Una scelta che peraltro è stata appena presa anche negli Stati Uniti e, quindi, quando parliamo di scienza credo che i principi ai quali si ispira la scienza dovrebbero essere più o meno gli stessi”. Lo ha chiarito il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa nel corso della trasmissione Tagadà su La7.

Rispondendo ad una domanda sulle richieste delle Regioni sulla eliminazione delle quarantene per chi ha un ciclo completo di vaccinazione, il sottosegretario Costa ha risposto: “la mia posizione personale è quella di condivisione della proposta fatta dalle Regioni. Io credo che un cittadino che ha seguito tutte le indicazioni che sono state date dal Governo che si è sottoposto alle tre dosi di vaccino, vada sottoposto ad una distinzione e credo che questo possa anche servire per incentivare la somministrazione delle terze dosi che ci rendiamo conto essere un passaggio fondamentale per la gestione della pandemia”.