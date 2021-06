Covid: Draghi, 'tenere sotto controllo nuove varianti che possono frenare riaperture'

Roma, 23 giu. (Adnkronos) – "In questo quadro economico positivo", di un Europa e un'Italia che finalmente tornano a crescere, "permangono alcuni rischi. Il primo è proprio la situazione epidemiologica": "sebbene in forte miglioramento, questa deve essere monitorata con attenzione. In particolare, dobbiamo tenere sotto controllo l’emergere e il diffondersi di nuove e pericolose varianti, che possono rallentare il programma di riaperture e frenare consumi e investimenti".

Lo dice il premier Mario Draghi, intervenendo alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo in programma il 24 e 25 giugno.