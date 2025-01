Covid: FdI, 'Arcuri evasivo, dovrà rispondere a nostre domande'

Roma, 16 gen (Adnkronos) - "Lo Stato italiano, in ragione di una sentenza del Tribunale di Roma, deve risarcire con oltre 203 milioni di euro un’azienda, la Jc Electronics, per l’annullamento ritenuto illegittimo di una consistente commessa di mascherine. Quest’oggi l’al...

Roma, 16 gen (Adnkronos) – "Lo Stato italiano, in ragione di una sentenza del Tribunale di Roma, deve risarcire con oltre 203 milioni di euro un’azienda, la Jc Electronics, per l’annullamento ritenuto illegittimo di una consistente commessa di mascherine. Quest’oggi l’allora commissario della struttura emergenziale Covid, Domenico Arcuri, è stato convocato in commissione parlamentare per chiarire la sua posizione, eppure non ha fatto altro che minimizzare, denigrare altri auditi, sindacare sull'operato di società private anziché, come doveva, rendere conto di ciò che ha fatto o omesso di fare la struttura commissariale da lui gestita". Lo dicono i parlamentari di Fratelli d’Italia componenti della commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid.

"Non ha sciolto alcuno dei nodi relativi alla maxicommessa per 1,2 miliardi di euro di mascherine, glissando gli elementi centrali della vicenda. Nella prossima seduta dovrà rispondere alle nostre domande, perché per Fratelli d’Italia è doveroso verso i cittadini italiani ricercare la verità su quella stagione costellata di troppe ombre", concludono gli esponenti di FdI.