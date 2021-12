Covid: Letta, 'mi fido di quello che proporrà il governo, ma comportamenti fondamentali**

Roma, 20 dic (Adnkronos) – "Il resto dell'Europa si sta chiudendo, annuncia un lockdown dietro l'altro. L'Italia è riuscita con le scelte fatte fino a oggi a evitare chiusure e pre-chiusure. Il mio appello è perchè tutti insieme, tutti i cittadini, mettiamo in campo comportamenti e iniziative che evitino di ritrovarci come in Olanda o in Danimarca.

Mi fido di quello che il governo proporrà, insieme decideremo ciò che è meglio, ma è fondamentale che i comportamenti di noi cittadini siano quelli giusti per evitare di perdere il vantaggio che abbiamo in questo periodo". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, a proposito del Covid.