Nuova Delhi, 25 set. (Adnkronos) – Sono quasi 30mila i nuovi contagi e quasi 300 i morti per complicanze riconducibili al coronavirus in India nelle ultime 24 ore. Lo riporta il ministero della Sanità di Nuova Delhi, come si legge sul Times of India.

Secondo l'ultimo bollettino ufficiale, sono 29.616 i nuovi casi di Covid-19 e 290 decessi in tutta l'India nell'ultima giornata. A essere maggiormente colpito è lo stato del Kerala, dove sono stati segnalati 17.983 casi e 127 decessi.