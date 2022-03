Covid: rallenta calo casi e morti in 7 giorni, Italia terza per decessi in Europa

Milano, 9 mar. (Adnkronos Salute) – Continua, ma rallenta la discesa dei casi e dei morti Covid nel mondo. Secondo l'ultimo bollettino settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), diffuso oggi e relativo al periodo dal 28 febbraio al 6 marzo, a livello globale il numero dei nuovi contagi è diminuito del 5%, attestandosi oltre i 10 milioni di casi riportati nelle 6 regioni Oms, mentre il dato dei decessi è calato dell'8%, portando le vittime negli ultimi 7 giorni a 52.700.

Più decisa rispetto a quella globale risulta la diminuzione di contagi e morti settimanali nella regione Europea: i casi sono stati il 18% in meno della settimana precedente, pari a oltre 4,7 milioni, comunque il 45% del totale mondiale. I morti nell'area sono stati invece 19.076 in 7 giorni, in calo del 15%. L'Italia, con 1.366 decessi settimanali (2,3 ogni 100.000 abitanti), ma in calo del 13%, è ancora fra i 3 Paesi con più vittime nella regione europea, dopo la Russia (5.354 decessi settimanali) e la Germania (1.424).

Sempre la Germania registra il numero più alto di nuovi casi nell'ultima settimana (1,1 milioni), seguita da Russia (oltre 650mila) e Turchia (quasi 351mila).

In tutto il mondo, da inizio pandemia al 6 marzo 2022, sono stati segnalati oltre 433 milioni di casi Covid e oltre 5,9 milioni di decessi in totale. Nell'ultima settimana hanno segnato una diminuzione dei contagi tutte le regioni Oms tranne quella del Pacifico occidentale (+46%), e per quanto riguarda i morti le uniche aree in salita sono sempre quella del Pacifico occidentale (+29%) e quella del Mediterraneo orientale (+2%).