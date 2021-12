Covid: Ruggieri (Fi), 'cambiare parametri, stop numeri contagi, basta allarmismo'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) – Non è forse giunta l’ora di smettere di parlare di contagi e generare allarmismo? Non è forse ora di adeguare i parametri regionali? Via i contagi, dentro solo ricoveri e terapie intensive, e magari anche la percentuale di vaccinati che ogni regione vanta”.

Così Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, su Instagram.

“Abbiamo quasi il 90% di vaccinati e le terze dosi per fortuna volano -prosegue- non ha più senso parlare di contagi perché grazie al vaccino non diventano malattia. C’è solo da invitare gli italiani a fare alla svelta la terza dose. Il resto è allarmismo ingiustificato, di cui francamente non se ne può più”.