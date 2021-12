Covid: Scalfarotto, 'nel mondo c'è chi sfrutta la paura per attaccare patrimonio memoria'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – “Con il mondo preso dalla pandemia e rinchiuso nella paura dei contagi, con l’inquietudine che fa da terreno fertile per le paure e per l’odio, nel mondo qualcuno prova ad attaccare il patrimonio prezioso della memoria: cancellando la storia in Russia e l’opera di Madre Teresa in India.

Vivere all’ombra delle varianti non deve portarci ad abbassare lo sguardo né a sottovalutare la gravità di questi gesti”. Così in un post su Facebook il sottosegretario all’interno Ivan Scalfarotto.