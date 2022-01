Covid: Ue, nessuna restrizione di viaggio per chi ha Green pass

Bruxelles, 25 gen. (AdnKronos Salute)() – L'Ue dovrebbe passare da un regime di restrizioni di viaggio basato sull'area di provenienza del viaggiatore a uno fondato sulla persona e sul suo stato di protezione dal Sars-CoV-2, come proposto dalla Commissione Europea prima che l'ondata provocata dalle varianti Delta e Omicron congelasse tutto.

Il Consiglio ha aggiornato oggi le raccomandazioni di viaggio, non vincolanti per gli Stati, secondo le quali i viaggiatori in possesso di un Green pass valido non dovrebbero essere soggetti ad ulteriori restrizioni di circolazione. Le raccomandazioni valgono dal primo febbraio prossimo.

Il certificato di vaccinazione a livello europeo è valido se sono passati almeno 14 giorni e non più di 270 giorni (9 mesi) dall'ultima dose del primo ciclo vaccinale (con un vaccino autorizzato in Ue) o se la persona ha ricevuto il booster.

I Paesi sono liberi di accettare certificati vaccinali basati su farmaci autorizzati dall'Oms.

Il certificato di test è valido se il molecolare (Pcr) è stato fatto non oltre 72 ore prima del viaggio e l'antigenico (rapido) non oltre 24 ore prima. Il certificato di guarigione è valido se non sono passati più di 180 giorni dalla data del test positivo. Alle persone che non hanno il pass può essere richiesto di fare un test prima dell'arrivo o non oltre 24 ore dopo.

I viaggiatori essenziali, i pendolari transfrontalieri e i bambini sotto i 12 anni dovrebbero essere esentati da questo requisito.