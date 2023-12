Secondo l’ultimo monitoraggio, la nuova variante JN.1 risulta essere ora la forma prevalente di Covid presente nel nostro Paese. Fabrizio Pregliasco ci avverte sui rischi: attenzione alla festività del capodanno.

Pregliasco, variante JN.1: natura e sintomi

Sorta in Lussemburgo tempo fa, la variante JN.1 di Omicron si è ampiamente diffusa in Gran Bretagna e in Francia, ma ora è arrivata anche in Italia. Anzi, la JN.1 è in assoluto la variante del Covid che ha avuto maggiore crescita negli ultimi sette giorni, come dimostra l’ultimo monitoraggio settimanale che è stato effettuato nel nostro Già settimane fa, gli esperti avevano evidenziato come JN.1 non genererebbe una sintomatologia più grave diversa rispetto ad altre varianti e quindi non rappresenti una minaccia più di quanto non abbiano fatto le sue predecessori. Il sintomo principale è legato alla gola e può svilupparsi in faringite.

Pregliasco, variante JN.1: attenzione a capodanno

“JN. 1, pur non essendo una variante particolarmente pesante dal punto di vista della patogenicità, sta diventando sempre più importante per una grande capacità di contagiosità e diffusività” – spiega il virologo dell’università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco parlandone all’Adnkronos Salute. “In Italia rimane ancora il rischio di una fase espansiva del Covid con un possibile effetto rimbalzò legato ai viaggi, baci e abbracci dell’ultimo dell’anno” – avverte Pregliasco mettendo in guardia tutti.