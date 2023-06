Cremona: rubano pentole ed elettrodomestici nella piazzola ecologica, 7 denunce

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - I carabinieri della stazione di Castelleone, nel cremonese, hanno denunciato per furto aggravato sette cittadini stranieri, uomini e donne di età compresa tra 31 e 58 anni, tutti con precedenti di polizia a carico anche dello stesso genere. L’indagine &egrav...

Milano, 8 giu. (Adnkronos) – I carabinieri della stazione di Castelleone, nel cremonese, hanno denunciato per furto aggravato sette cittadini stranieri, uomini e donne di età compresa tra 31 e 58 anni, tutti con precedenti di polizia a carico anche dello stesso genere. L’indagine è scattata dopo la denuncia, presentata a metà maggio, dal responsabile di una società che gestisce la piattaforma ecologica di Castelleone per un furto avvenuto a fine aprile in orario notturno.

Ai militari l’uomo ha riferito che una sera di fine aprile scorso il personale di vigilanza era intervenuto perché era scattato l’allarme e dalle immagini delle telecamere presenti che all’interno si erano introdotte una decina di persone, senza alcuna autorizzazione. E dopo avere danneggiato la recinzione posta sul retro, avevano rovistato in diverse aree della piattaforma ecologica, impossessandosi di pentole, piccoli elettrodomestici, lampade, computer e monitor, indumenti, giocattoli, borse, televisori, cavi elettrici, attrezzi per attività sportiva.

I militari, acquisite le immagini delle telecamere, hanno identificato sette persone, già conosciute perché responsabili in passato di fatti analoghi. Terminati gli accertamenti, quindi, i sette presunti autori del furto sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.