Crescita e inflazione: perché Moody's ha rivisto i numeri dell'Italia in uno scenario segnato dalla guerra in Iran

Crescita e inflazione: perché Moody's ha rivisto i numeri dell'Italia in uno...

Crescita e inflazione: perché Moody's ha rivisto i numeri dell'Italia in uno...

Moody's abbassa la previsione di crescita per l'Italia e aumenta l'attesa per l'inflazione: il quadro è influenzato dallo scoppio del conflitto in Iran e dalle possibili ricadute sui prezzi energetici e sui bilanci pubblici

L’aggiornamento delle previsioni sui conti italiani ha una matrice chiara: la tensione geopolitica in Medio Oriente sta rialimentando un rischio energetico con effetti potenziali su PIL e inflazione. In questo contesto, Moody’s ha leggermente limato la stima di crescita del paese per il 2026, e al tempo stesso ha rivisto al rialzo l’attesa sui prezzi al consumo, segnalando come lo scenario internazionale possa alterare rapidamente i conti pubblici e la fiducia degli investitori.

Accanto alla valutazione dell’agenzia, altri attori come Confindustria e gli operatori di mercato tracciano scenari diversi a seconda della durata del conflitto: dai lievi scostamenti a rischi di recessione nello scenario più negativo. È quindi fondamentale seguire con attenzione i canali attraverso i quali uno shock petrolifero si trasmette all’economia reale e alla politica monetaria.

Le revisioni ufficiali: cosa cambia nei numeri

Secondo la lettura più recente, Moody’s ha corretto la crescita italiana per il 2026 allo 0,7%, rispetto al precedente +0,8%, e ha portato l’attesa per l’inflazione dall’1,8% al 2,1%. L’agenzia giudica il conflitto in Iran come uno shock che, nello scenario base, sarà di durata relativamente contenuta ma sufficiente a giustificare una revisione al rialzo dei prezzi. Per il 2027 la crescita è prevista a +0,8% con inflazione intorno al 2%.

Cosa implica per i mercati e per il debito sovrano

Il giudizio delle agenzie esercita un impatto sulle aspettative di mercato e sui costi di finanziamento: in un periodo di incertezza energetica, la tenuta del rating diventa un indicatore di capacità del paese di assorbire shock esterni. Dopo mosse recenti di altre agenzie (tra cui un miglioramento dell’outlook da parte di alcune valutatrici), gli operatori guardano a Moody’s come a un termometro della credibilità finanziaria italiana.

Canali di trasmissione: energia, inflazione e produzione

Il meccanismo è noto ma torna a essere centrale: un aumento del prezzo del petrolio e del gas si traduce rapidamente in costi più alti per le imprese e in una pressione sui prezzi al consumo. Il transito nello Stretto di Hormuz e gli attacchi a infrastrutture come raffinerie o giacimenti (citati dagli osservatori internazionali) hanno già riportato il greggio oltre la soglia dei 110 dollari al barile in alcune rilevazioni, alimentando il timore che lo shock diventi persistente.

Indicatori da monitorare

Per capire se l’impatto resta confinato ai mercati delle materie prime o se arriva nelle economie reali, gli investitori seguono con attenzione gli PMI di manifattura e servizi, i dati sull’inflazione nazionale in diversi paesi e i commenti delle banche centrali. Se i costi energetici si trasmettono ai listini, la risposta delle autorità monetarie può oscillare tra l’attesa e la necessità di stringere nuovamente la politica dei tassi.

Scenari industriali e politici: l’analisi di Confindustria

Il centro studi di Confindustria ha delineato più percorsi a seconda della durata del conflitto: se la crisi terminasse entro fine marzo il PIL 2026 crescerebbe intorno al +0,5%; uno stop a giugno porterebbe a una stagnazione; la prosecuzione per l’intero anno potrebbe far scivolare il prodotto in recessione, con un possibile -0,7%. Sul fronte dei prezzi, Confindustria stima un’inflazione media 2026 intorno al 2,5% nello scenario intermedio, e rincari del petrolio e del gas che variano sensibilmente nello scenario peggiore fino al +133% annuo.

Le ricadute per le imprese non sono trascurabili: in caso di protrarsi dello shock, i costi energetici aggiuntivi per il comparto manifatturiero potrebbero oscillare tra i 7 e i 21 miliardi di euro, comprimendo margini e investimenti. Per questo motivo gli industriali sollecitano interventi di carattere nazionale ed europeo per mitigare l’impatto e sostenere la competitività.

In sintesi, l’aggiornamento di Moody’s si inserisce in un quadro più ampio di volatilità: tra prezzi energetici in rialzo, possibili risposte delle banche centrali e scenari divergenti per la produzione, la capacità dell’Italia di resistere agli shock dipenderà tanto dalla durata della crisi geopolitica quanto da misure politiche e fiscali tempestive.