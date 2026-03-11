Crisi in Iran, Meloni punta sulla diplomazia e minaccia tasse contro la speculazione

Meloni rivendica una strategia basata sulla diplomazia, chiarisce che l'Italia non è parte del conflitto e avverte chi specula sul prezzo dei carburanti: recupereremo i profitti illeciti

In Aula la presidente del Consiglio ha tracciato una linea netta: l’Italia non intende essere trascinata nel conflitto in Medio Oriente. Dopo il voto alla Camera con 196 sì, 122 no e 3 astenuti, la premier ha chiesto coesione nazionale e si è detta disponibile a un tavolo di confronto con le opposizioni a Palazzo Chigi. Il dibattito parlamentare è stato acceso, con il centrosinistra che ha giudicato tardiva l’offerta di dialogo e con attacchi personali reciproci che hanno animato gli interventi.

Il discorso di risposta della premier ha alternato critica alle azioni unilaterali e fermezza sulle priorità nazionali: la difesa della sicurezza, la protezione dei civili e la prevenzione del rischio nucleare. Sul piano interno si è concentrata sull’impatto economico della crisi, promettendo misure per contrastare la speculazione sui carburanti e valutando strumenti fiscali e operativi per tutelare famiglie e imprese. Molte proposte saranno discusse in sedi nazionali ed europee, con richiami al ruolo del Parlamento.

Linee di politica estera e messaggio al Paese

La premier ha definito l’intervento di Usa e Israele come un’azione condotta «al di fuori del perimetro del diritto internazionale», pur affermando che non è accettabile che un regime ostile si doti di armi nucleari. L’obiettivo dichiarato del governo è riportare la crisi nelle sedi diplomatiche e lavorare con partner europei e internazionali per limitare l’escalation. A questo scopo, Meloni ha proposto un confronto al G7 e un dialogo con il Consiglio di cooperazione del Golfo, puntando a ricondurre le tensioni su canali negoziali.

Diplomazia, rischio nucleare e canali multilaterali

Secondo il governo, è necessario affermare due principi contemporaneamente: condannare attacchi che colpiscono civili e lavorare per impedire che l’Iran sviluppi capacità nucleari in grado di minacciare l’Europa. Meloni ha insistito sulla priorità di proteggere i non combattenti e di accertare le responsabilità di fatti tragici come l’attacco alla scuola di Minab. Il richiamo è a una strategia che privilegi la prevenzione diplomatica rispetto alla logica del coinvolgimento militare diretto.

Missioni, forze armate e Parlamento

Il governo mantiene una posizione cauta sul possibile uso delle basi e sull’invio di navi: qualsiasi richiesta estera dovrà essere valutata con attenzione e decisa collegialmente, ricordando il ruolo del Parlamento. Su Unifil la premier ha chiesto garanzie sulla sicurezza dei militari italiani e ha avvertito che, per prorogare la missione, sarebbe necessario ripensare le regole di ingaggio. La priorità rimane evitare che l’Italia venga trascinata in operazioni che possano aumentare il rischio di coinvolgimento diretto nel conflitto.

Stretto di Hormuz e libertà di navigazione

Sul tema della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz si è aperto un confronto interno: il governo esplora opzioni per tutelare il transito commerciale ma esprime preoccupazione per il rischio di escalation che l’invio di forze potrebbe comportare. Meloni ha annunciato che ogni proposta su strumenti navali o cooperazioni internazionali sarà sottoposta al Parlamento per un esame approfondito, con l’obiettivo di bilanciare interessi economici e sicurezza nazionale.

Economia domestica: energia, carburanti e misure europee

Sul fronte economico la risposta del governo alla crisi contempla due direttrici: misure immediate per limitare gli effetti sul prezzo dei carburanti e proposte strutturali a livello europeo. Il governo saluta lo sblocco di risorse petrolifere da parte dell’Agenzia internazionale dell’energia come una mitigazione temporanea e annuncia l’intenzione di intervenire fiscalmente contro chi specula: «Saremo pronti a recuperare i profitti illeciti con maggiori tassazioni», ha detto la premier.

Accise mobili, sospensione dell’Ets e interventi infrastrutturali

Tra le opzioni al vaglio c’è l’attivazione delle accise mobili se l’aumento dei prezzi dovesse stabilizzarsi, con una valutazione tecnica nell’arco di pochi giorni. In sede Ue l’Italia chiederà la sospensione temporanea dell’ETS per la produzione termoelettrica e proporrà misure per ridurre i costi regolatori e infrastrutturali che influenzano il prezzo del gas. Si valuta anche l’istituzione di un servizio di liquidità per il gas a protezione del mercato nazionale.

La premier ha concluso ribadendo la disponibilità al confronto ma anche la fermezza sulle priorità: salvaguardare vite civili, proteggere l’economia nazionale e garantire che eventuali decisioni sul coinvolgimento militare passino per il Parlamento. La controversia politica rimane intensa, con accuse reciproche e richieste di chiarezza che probabilmente accompagneranno i prossimi sviluppi diplomatici e parlamentari.