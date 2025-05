Crisi politica in Friuli Venezia Giulia: tensioni tra Lega e Fratelli d'Italia

Una crisi inaspettata

La situazione politica in Friuli Venezia Giulia ha subito un brusco cambiamento a seguito delle recenti dichiarazioni del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Le sue critiche sui ritardi nell’apertura del nuovo ospedale di Pordenone hanno innescato una crisi all’interno della maggioranza di centrodestra, creando una frattura tra i principali partiti della coalizione.

La Lega, in particolare, ha deciso di rimettere tutte le proprie deleghe nelle mani del presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, segnalando una mancanza di fiducia e una necessità di riorganizzazione.

Le reazioni della Lega

Marco Dreosto, segretario della Lega del Friuli Venezia Giulia, ha dichiarato che la decisione di rimettere le deleghe è stata presa in un contesto di crisi ormai aperta. “Abbiamo confermato piena fiducia al Presidente affinché possa decidere con la massima serenità il da farsi”, ha affermato Dreosto. Questa mossa evidenzia la fragilità della coalizione e la necessità di un confronto interno, che dovrà avvenire anche con il Segretario Nazionale di Fratelli d’Italia, prima di prendere ulteriori decisioni.

Fedriga e la volontà di coesione

Massimiliano Fedriga, intervenuto al Link Media Festival di Trieste, ha sottolineato l’importanza di mantenere unita la maggioranza, affermando di aver sempre anteposto la coesione della squadra a interessi personali o partitici. “Quando la politica entra in dinamiche di potere, fa danno ai cittadini”, ha dichiarato, evidenziando la sua intenzione di lavorare per fornire risposte concrete ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. Tuttavia, le tensioni tra Lega e Fratelli d’Italia, già accese dal dibattito sul terzo mandato per Fedriga, complicano ulteriormente la situazione.

Il nodo della sanità regionale

Il nuovo ospedale di Pordenone, oggetto delle critiche di Ciriani, è considerato un’infrastruttura strategica per la sanità della regione. I ritardi nella sua apertura hanno sollevato interrogativi sull’efficienza dell’esecutivo regionale e hanno riacceso le tensioni all’interno della coalizione. La gestione della sanità regionale è diventata un tema caldo, con la Lega che si trova a dover rispondere alle accuse di inefficienza e di mancanza di programmazione. La situazione attuale richiede una riflessione profonda e una strategia chiara per evitare ulteriori conflitti e per garantire un servizio sanitario adeguato ai cittadini.