In collegamento con lo studio di “Verissimo”, Cristiano Malgioglio ha raccontato a Silvia Toffanin di aver vissuto un momento difficile legato al suo 80esimo compleanno.

Cristiano Malgioglio e il regalo di Pier Silvio Berlusconi per il compleanno

Lo scorso 23 di aprile Cristiano Malgioglio ha compiuto 80 anni. Il giudice di “Amici” è stato in collegamento con lo studio di “Verissimo” e ha parlato delle emozioni vissute per il suo compleanno e anche di un regalo ricevuto da Pier Silvio Berlusconi: “volevo ringraziare Pier Silvio, mi ha mandato un regalo bellissimo e non me lo aspettavo.

Mi sento molto emozionato, sei molto fortunata Silvia, ha accanto a te un grandissimo numero uno”.

Cristiano Malgioglio a Verissimo: il difficile momento per il suo 80esimo compleanno

Cristiano Malgioglio, in collegamento con lo studio di “Verissimo“, ha confessato a Silvia Toffanin di aver avuto una crisi per il suo 80esimo compleanno: “ho pianto molto per i miei 80 anni, ho avuto una crisi, non mi aspettavo questo affetto enorme per il mio compleanno. Ho visto il telefono ed è stato impossibile leggere tutti i messaggi, sono state tante le persone del mondo dello spettacolo ad avermi scritto. Il tempo purtroppo è l’unica cosa che non si riesce a fermare, allora mi sono guardato allo specchio e mi sono detto: Cristiano, chi è la più bella del reame, mi sono risposto io. Poi dopo niente, è finito tutto.”