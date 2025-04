Amici 24, anticipazioni sul serale: il retroscena sul possibile eliminato

Il Serale di Amici 24 entra nel vivo con la sesta puntata, prevista per sabato 26 aprile 2025 su Canale 5. Tra sfide mozzafiato, sorprese inaspettate e momenti di grande emozione, i concorrenti si preparano a tutto. In un’atmosfera sempre più tesa, uno di loro è costretto a dire addio alla scuola. Scopriamo insieme cosa accadrà questa sera secondo le anticipazioni.

Amici 24, anticipazioni sul serale

La competizione al Serale di Amici 24 si fa sempre più intensa e, a sorpresa, arriva una novità che scuote gli equilibri. Francesco, Nicolò e Trigno, gli ultimi allievi rimasti nelle squadre di Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, hanno deciso di unire le forze.

È così che nasce una nuova e potente squadra, i PettiLo, pronta a sfidare il team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Quest’ultimo, infatti, si presenta con una formazione mista: Antonia (cantante), Jacopo Sol (cantautore), Alessia (ballerina), Daniele (ballerino) e Chiara (ballerina).

Team Zerbi-Celentano:

Ballerini: Alessia, Chiara, Daniele

Cantanti: Antonia, Jacopo Sol

Team Cuccarini-Lo e Pettinelli-Lettieri (PettiLo):

Cantanti: Nicolò, Trigno

Ballerino: Francesco

A rendere ancora più speciale la puntata, ci saranno gli ospiti Holden e Achille Lauro, che saliranno sul palco per esibirsi con i brani “Amor” e “Incoscienti giovani”. Verrà trasmesso anche un video di Papa Francesco in cui saluta i ragazzi. Si tratta di un messaggio speciale, originariamente dedicato nel 2013, che viene riproposto in occasione della giornata di lutto per i funerali.

La serata inizia con sfide emozionanti: Antonia ha la meglio su Francesco, mentre TrigNO supera Alessia. Daniele, invece, vince contro Nicolò. Con queste vittorie, Nicolò diventa il primo eliminato provvisorio.

Successivamente, Francesco vince il guanto di sfida contro Daniele. Antonia e Jacopo Sol, nella loro esibizione, superano TrigNO, che intona ‘Nessuno vuole essere Robin’ di Cesare Cremonini. In un’altra prova, TrigNO riesce a prevalere su Daniele, ma la tensione sale ulteriormente quando Chiara diventa la seconda eliminata provvisoria.

La sfida finale tra Antonia e TrigNO si conclude con una vittoria per la cantante, che, con la sua interpretazione di ‘Essere umani’ di Marco Mengoni, batte TrigNO, il quale esegue una cover in inglese. TrigNO diventa quindi il terzo eliminato provvisorio.

Il ballottaggio finale coinvolge Nicolò, Chiara e TrigNO. Nicolò è il primo a salvarsi, mentre TrigNO e Chiara accedono alla finale. Un momento di tensione si verifica quando Malgioglio si rifiuta di votare, ma Maria gli ricorda che può astenersi solo se Amadeus ed Elena D’Amario hanno espresso lo stesso giudizio.

Anche questa volta, per conoscere il nome dell’eliminato, dovremo aspettare la messa in onda del programma. Saranno Chiara e TrigNO a scoprire il loro destino direttamente in casetta.

Amici 24, anticipazioni sul serale: il retroscena sul possibile eliminato

Il voto è filtrato nelle scorse ore grazie a un fan presente in studio durante la registrazione. A svelarlo per primo è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza. Secondo quanto riportato, Chiara Bacci sarebbe salita su un’auto, indicando che TrigNO si sarebbe salvato ancora una volta. La versione di Venza è stata poi confermata anche da LolloMagazine.