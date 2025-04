A Verissimo, Orietta Berti ha voluto rendere un commosso omaggio a Papa Francesco, scomparso il 21 aprile scorso. L’artista, visibilmente emozionata, ha condiviso con il pubblico le sue parole di affetto e rispetto per il Pontefice, ricordando il suo impatto profondo non solo sulla Chiesa, ma anche su chi, come lei, ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Un tributo sentito, che ha toccato il cuore di tutti.

Verissimo, Orietta Berti e la morte del papà

La fede ha sempre rappresentato un punto fermo nella vita di Orietta Berti, ma la morte del padre ne ha scosso le fondamenta.

Orietta Berti ha raccontato che, da bambina, era molto devota a San Giovanni e amava accompagnare suo padre in chiesa. Tuttavia, la sua vita subì un durissimo colpo quando, all’età di soli 16 anni, il padre morì in un tragico incidente stradale. Da quel momento, la sua fede iniziò a vacillare, come ha spiegato lei stessa, rivelando che il dolore legato alla perdita l’aveva allontanata dalla religione.

Nonostante ciò, ha compreso che era proprio il dolore a oscurare la sua fede, e non la fede stessa. Con il tempo, grazie al supporto fondamentale di sua madre, della nonna e degli amici che le sono stati accanto, Orietta riuscì a superare quel periodo così difficile e a ritrovare la sua spiritualità.

Verissimo, Orietta Berti e la rivelazione personale su Papa Francesco

Orietta Berti ha spiegato di essere cresciuta in una famiglia cristiana, in cui il rispetto per gli altri e una devozione profonda erano valori fondamentali. Ha anche raccontato di aver avuto figure di riferimento spirituali che l’hanno guidata, come Padre Ugolino, che considerava quasi un secondo padre. Quando affrontava difficoltà, lo cercava telefonicamente, come se fosse stato il suo papà.

La cantante ha anche condiviso un momento molto personale, raccontando di aver visitato Lourdes con suo marito, sperando di avere dei figli. Dopo otto anni di attesa, finalmente la loro preghiera è stata esaudita. Orietta ha concluso dicendo che, secondo la sua esperienza, l’attesa nella fede non è mai vana.

Riguardo a Papa Francesco, Orietta ha affermato: